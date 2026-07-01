¿Cómo maquillar la frente con muchas arrugas?

Conforme nuestra piel envejece, hay que tener cuidado, en especial al maquillar la frente, ya que es una zona que tiene muchas arrugas, además de que en muchas ocasiones no le damos la suficiente importancia.

Para que no enmarques en exceso las líneas de expresión, te detallaremos cómo debes hacerlo, usando una técnica sencilla para tener una piel joven y suave; no te pierdas los detalles.

¿Cómo maquillar tu frente?

Es importante aclarar que la técnica que te vamos a explicar no es para tapar; básicamente, es una técnica para hidratar y suavizar al momento de maquillar la frente con muchas arrugas, teniendo un aspecto más rejuvenecido. Considera los siguientes puntos:

Hidratación: Aplica crema hidratante o sérum; deja que el producto se absorba en un par de minutos.

Aplica primer: Es un producto que se encargará de dar un ligero efecto de relleno en las líneas.

Base: Aplica fórmulas ligeras o hidratantes, no uses productos muy pesados o con efecto mate para no enmarcar. Aplica una pequeña cantidad de producto en el centro; dando unos ligeros toques con una esponja húmeda, expande por toda la zona.

Corrector: Mejor evita aplicar este producto, ya que suele ser muy espeso y rápidamente se agrieta.

Sellado: Aplica polvos translúcidos sueltos con una brocha suelta; esto ayudará a sellar sin que sean capas muy excesivas.

Tip final: Si obtienes un aspecto muy pesado, agrega un poco de spray fijador hidratante; esto te ayudará a sellar y al mismo tiempo darle jugosidad a tu rostro.

¿Por qué se me arruga mucho la frente?

Al envejecer, es normal que tengamos una pérdida del colágeno y elasticidad en la piel, por lo que nos hace más propensos a tener arrugas. Y si a eso le agregamos los gestos que hacemos, nos va a favorecer al momento de tener arrugas en la frente. Otra razón por la que aparecen es por el tabaquismo, mala hidratación y la exposición al sol.

Para ello, lo mejor es cuidar la piel con protector solar, productos de skincare y buena hidratación. Con todos los tips anteriores podrás maquillar la frente con muchas arrugas y al mismo tiempo aplicar ciertas medidas para cuidar la zona.