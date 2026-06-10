El Feng Shui se basa en el flujo de la energía por lo que los objetos que colocas en tu hogar juegan un papel fundamental. Unos de los elementos más utilizados por esta práctica son las plantas.

Las diferentes especies de plantas no solo sirven de decoración, sino que son imanes de energía. Si tu intención es atraer el amor, reavivar la pasión o tener armonía con tu pareja, puedes usar algunas plantas de interior para lograrlo.

¿Cuáles son las plantas de interior que atraen el amor?

El Anturio (Anthurium)

Popularmente es conocida como la planta del amor. Tiene hojas rojas que se asemejan a un corazón y su floración es muy duradera. Atrae pasión, amor intenso y relaciones duraderas. Debes colocarla en la sala de estar o en una zona compartida.

El Jazmín (Jasminum)

Luego tenemos al jazmín que es conocido por su belleza y su increíble aroma. Es una planta trepadora que se adapta bien a interiores si recibe suficiente luz. Atrae el romanticismo, sensualidad y energía positiva. Se dice que ayuda a avivar la llama en parejas de muchos años. Para que funcione se debe colocar cerca de la ventana del dormitorio.

Los cuidados de la planta de jazmín son indispensables para mantenerla radiante|Freepik

El Lirio de la Paz o Cuna de Moisés (Spathiphyllum)

Esta es una especie que cuenta con flores blancas y hojas de un verde brillante. Simboliza la pureza y el equilibrio como así también es utilizada para purificar el aire. Atrae la reconciliación, paz en el hogar y estabilidad emocional. Es ideal para limar asperezas o atraer un amor tranquilo y sano. Ubícala en el dormitorio o el comedor.

Las Orquídeas (Orchidaceae)

Por otro lado, tenemos una planta que se asocia con la belleza, la fertilidad y la elegancia. Es ideal para atraer pasión, compromiso y la llegada de un amor sincero. Las de color rosa o blanco son las mejores para este propósito. Su ubicación debe ser en la mesita de noche o el área del romance del hogar (según el Feng Shui, la esquina superior derecha entrando a la casa).

|Foto de MESALLA CIULLA

El Helecho Macho o Helecho Común (Nephrolepis)

Por último, tenemos esta planta que no tiene flores, es colgante y frondosa. Tiene una vibración energética muy alta relacionada con la protección. Contribuye a ahuyentar las malas vibras, la envidia y los desengaños amorosos, dejando el camino libre para que entre el amor verdadero.

Debes tener en cuenta que el Feng Shui manifiesta que para potenciar el efecto se deben colocar las plantas en parejas.