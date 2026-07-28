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Cómo usar la hierbabuena para atraer la buena suerte
La hierbabuena es considerada una planta asociada con la prosperidad y la buena energía. Descubre cómo usarla para atraer buena suerte al hogar.
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Usa esta planta de interior para absorber el calor de tu sala: no es la potos
Si quieres un hogar más fresco y lleno de vida, esta es una de las mejores opciones entre las plantas de interior de casa
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5 plantas que ayudan a ahuyentar a los mosquitos en temporada de lluvia: son fáciles de cuidar y decoran cualquier rincón de tu casa
Además de darle un toque verde a tu hogar, algunas plantas desprenden aromas naturales que ayudan a mantener a los mosquitos alejados y son ideales para colocar en las ventanas, balcones y terrazas.
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Cuál es el lugar de la casa donde no debes poner tu Árbol de Jade para que no se marchite en el verano
Aunque el árbol de jade necesita buena iluminación para crecer, durante el verano conviene evitar ciertos lugares de la casa donde el sol intenso puede dañar sus hojas y afectar su desarrollo. Esto es lo que debes tener en cuenta.
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Las 5 plantas que puedes sembrar en latas de refresco y ahorrarte la maceta
Las latas de refresco vacías pueden convertirse en pequeñas macetas ideales para cultivar hierbas aromáticas y plantas de reducido tamaño. Así puedes aprovechar la alternativa económica y sostenible para iniciar un huerto en casa.
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En esta parte de la casa debes poner tu Sansevieria para que estalle de flores
La Sansevieria puede florecer en interiores si recibe las condiciones adecuadas de luz, temperatura y cuidados. Elegir el lugar correcto dentro de la casa es clave para favorecer su floración.
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5 plantas que resisten la humedad del baño y perfuman el ambiente delicioso
Son fáciles de cuidar y no te van a dar lata; al contrario, harán un espacio agradable en tu casa
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Cómo decorar con plantas de interior: 3 ideas rápidas para acomodarlas en la casa y que se vean hermosas
No cualquier planta es apta para estar dentro de la casa, ni mucho menos combinan con cualquier espacio; mira lo que dicen los expertos en decoración
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Experta florista explica qué tipo de ramo de flores debes regalar, dependiendo la ocasión y lo que quieras transmitir
¿No sabes qué ramo de flores debes regalar? Deja de preocuparte, experta florista da a conocer qué alternativas debes escoger dependiendo de la ocasión
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3 plantas de interior fácil de cuidar que ayudan a dar armonía a la casa: se ven hermosas
Estas especies requieren pocos cuidados y destacan por su capacidad para adaptarse a distintos espacios al interior del hogar
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