Estas plantas no necesitan los rayos del sol y son de fácil cuidado

Son millones de personas que gustan tener plantas dentro de sus hogares, aunque estas en algunas ocasiones necesitan de ciertos cuidados especiales para poder florecer. Y es que, algunas necesitan ser podadas, otras regadas y otras tantas requieren de exposición al sol por las mañanas.

Aunque las personas quieren tener plantas en su casa, no todos tienen el tiempo para darles el cuidado que necesitan. Por tal razón, te diremos qué especies puedes tener sin que necesiten tantos cuidados, entre ellos la luz del sol directa.

¿Qué plantas puedes tener en casa sin tantos cuidados?

De acuerdo con algunos sitios especializados, las plantas de interior, se pueden adaptar a la poca iluminación y tener pocos cuidados. Aquí te dejamos cuáles son esas opciones ideales para tener en casa.

Bromelia Aechmea

Planta tropical famosa por sus colores vistosos, no necesita luz directa, ya que el puede quemar sus hojas si se expone demasiado. Es ideal para estar en salas y comedores, siempre luce en cualquier decoración.

Potos o pothos

Es una de las plantas más famosas para tener en los interiores luminosos y oscuros. Es una planta colgante y no necesita muchos cuidados. Sin embargo, si llegas a notar que sus hojas se están haciendo de color amarillo, significa que está expuesta a demasiada luz.

Lirio de La Paz

A diferencia de las otras, necesita de luz indirecta para florecer de forma correcta, aunque puede hacerlo con muy poca, por lo regular es una planta que crece rápido, sin tener tantos cuidados, perfecta para las personas con poco tiempo.

Aloe Vera

Esta planta, contrario a lo que se piensa, resiste a ambientes de poca luz, poca agua y es muy exitosa por el gel de sus hojas, ya que tiene múltiples beneficios y propiedades para salud de los seres humanos.

