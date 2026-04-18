Día del Niño: estos son los 10 mejores lugares para disfrutar

Falta muy poco para que llegue el Día del Niño por lo que siempre se les prepara algo especial para que disfruten. Una salida divertida es una buena idea y no tienes que gastar tanto dinero ni pensar mucho.

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En nuestro país hay muchos sitio gratuitos o no tan costosos, que son ideales para disfrutar con tus hijos. En esta nota te contaremos todo lo que tienes que saber al respecto.

¿Cuáles son los lugares para disfrutar en el Día del Niño?

Bosque de Chapultepec (CDMX)

Este es uno de los parques más famoso del país. Tiene juegos infantiles, lago, zoológico y amplias áreas para picnic. Es ideal para ir con niños pequeños porque hay vigilancia y muchas actividades gratuitas.

Así se vive el día tres de Aqüifera #FestivalDelBosque ꒰(˶• ᴗ •˶)꒱



No lo pienses más, aún tenemos muchas sorpresas para tí 🤨👀 pic.twitter.com/CRGO2Ezjow — Bosque De Chapultepec (@ChapultepecCDMX) April 4, 2026

Parque La Mexicana (CDMX)

Se encuentra en Santa Fe y se destaca por sus juegos modernos, áreas seguras, fuentes interactivas y espacios para correr o andar en bici.

Parque Metropolitano (Jalisco)

Uno de los más grandes del occidente. Perfecto para volar papalotes, rentar bici y dejar que los niños corran libremente en esta zona de Guadalajara.

Parque Fundidora (Nuevo León)

Aquí nos encontramos con un lugar amplio que cuenta con zonas para niños, paseos en bici y espacios culturales. Muy familiar y bien cuidado en Monterrey.

Parque Querétaro 2000 (Querétaro)

Este sitio ofrece albercas, juegos, canchas y áreas verdes. Muy completo para pasar todo el día.

Africam Safari (Puebla)

Safari donde los animales están libres. Los niños lo viven como una aventura real. Se ubica en Valsequillo, Puebla.

🦒🎉 La jirafa Benito cumple dos años en Puebla, en el centro de México



Con una comida especial, el parque de conservación Africam Safari celebró el segundo aniversario del rescate de Benito.



❤️‍🩹 El mamífero conmovió a los mexicanos al sufrir condiciones climáticas extremas… pic.twitter.com/59piXVwgra — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 25, 2026

Parque de los Dinosaurios (Veracruz)

Si estás cerca de Orizaba pues esta es una gran oportunidad. Aquí encontrarás figuras gigantes de dinosaurios, ideal para aprender jugando.

Bioparque Estrella (Edomex)

Otra opción tipo safari cerca de CDMX, con actividades interactivas para niños.

Huellas de Dinosaurios de San Juan Raya (Puebla)

Encontrarás en este sitio huellas reales fosilizadas de dinosaurios: una experiencia única en México. Se localiza en Zapotitlán de las Salinas en la zona de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.

Aldea Nanacatli (San Luis Potosí)

Por último, tenemos este lugar mágico que se encuentra en medio de la Huasteca. Colorido, diferente y muy hermoso, a un par de kilómetro de Xilitla.