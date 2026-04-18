Las campanas extractoras no van más: estas son las alternativas

Sin dudas, en la mayoría de las cocinas se encuentran las campanas extractoras que sirven para poder sacar el mal olor de la casa. Sin embargo, estos elementos causan ruido, ocupan espacio y rompen la armonía visual.

Noticias Oaxaca del 17 de abril 2026

Es por esto que han surgido alternativas que son ideales para que puedas reemplazar estos elementos y cocinar se sienta más a gusto. Notarás que todo queda impregnado visualmente.

¿Cuáles son las alternativas a las campanas extractoras?

Placa de inducción con extractor integrado

Aquí nos encontramos con un sistema que se fusiona con la zona de cocción y la campana extractora. El extractor absorbe el humo, el vapor y los olores directamente en la zona de cocción. Esto se capta desde abajo por un sistema llamado downdraft por lo que la eficacia a la hora de cocinar es más eficiente. Los sensores inteligentes ajustan automáticamente la potencia según la cantidad de vapor que detectan, optimizando el consumo energético.

El extractor integrado en los muebles

Otra opción es la de integrar un extractor directamente en los muebles de la cocina o en la pared, con rejillas y filtros de última generación casi invisibles a simple vista. Cuando no están en uso, la cocina luce completamente limpia y despejada cuando las rejillas se activan lo hacen silenciosamente.

Utiliza una campana empotrada de panel retráctil

También puedes ocultarla dentro del mueble alto y solo se despliega cuando se necesita, mediante un panel retráctil. Si está guardada pues la línea visual de la cocina queda muy limpia. Cuenta con sistemas silenciosos y sus sensores automáticos hacen que la experiencia sea mucho más cómoda que la de una campana convencional.

Estas son grandes ideas para que puedas lograr una unificación visual en tu cocina. Además, estas alternativas a las cocinas extractoras permiten que no haya ruidos molestos y todo luzca limpio.