Última hora: Bárbara Torres es hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud HOY, 18 de abril

La reconocida actriz de televisión, Bárbara Torres, tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras sufrir un cuadro de malestar físico que escaló a un desmayo. Los hechos sucedieron la mañana de este sábado, 18 de abril, en Matamoros, Tamaulipas, donde la estrella se encuentra de gira como parte de la obra de teatro, Brujas.

También te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Muere famosa actriz tras un accidente en una alberca

¿Qué le pasó a Bárbara Torres y por qué fue hospitalizada de emergencia?

De acuerdo con diversos reportes, la actriz se encontraba descansando al interior del Hotel Alameda, cuando comenzó a sentir molestias. El malestar escaló rápidamente y la estrella se desmayó. De manera inmediata, se hizo un llamado a los equipos de emergencia. Al llegar, las unidades locales llegaron para estabilizar los signos vitales de la actriz, previo a su traslado a un hospital privado aledaño. Según los primeros informes, todo se debió a un cuadro de gastritis aguda severa que se complicó.

¿Cuál es el estado de salud de Bárbara Torres tras ser hospitalizada de emergencia HOY, 18 de abril?

Tras recibir la atención médica necesaria, Bárbara Torres se encuentra mejor y recuperándose. De hecho, se ha informado que la actriz seguirá con los compromisos de trabajo ya pactados, por lo que ahora se dirige a Ciudad Victoria, donde se llevará a cabo la última presentación de la obra, Brujas.

¿Quién es Bárbara Torres?

Bárbara Torres es una reconocida actriz de teatro y televisión. Nacida en abril de 1971 en Mar del Plata, Argentina, la estrella llegó a México en 2002, donde ha consolidado una prolífica carrera en el mundo del entretenimiento y el espetáculo. En 2025 fue parte de MasterChef Celebrity Generaciones. La estrella se convirtió en la quinceava eliminada de la cocina más famosa de México.

Actualmente se encuentra de gira por la República Mexicana con la obra Brujas, donde comparte protagónico con Sabine Moussier, Aylín Mujica y Gaby Spanic. La puesta en escena es una mezcla de humor e introspección sobre la amistad, la rivalidad y el paso del tiempo.