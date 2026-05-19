Famosa influencer es arrestada y acusada de conspiración de asesinato

Una influencer de nacionalidad estadounidense fue arrestada y enfrenta cargos en su contra por presuntamente participar en una conspiración de asesinato. Se trata de la tiktoker Gabbie Gonzalez, a quien acusan de querer quitar la vida al padre de su hija, el cantante de boy band Jack Avery.

Fuentes policiales aseguraron al portal de celebridades TMZ que la influencer comparecería este martes ante las autoridades del condado de Los Ángeles. El padre de la tiktoker, Francisco Gonzalez, fue arrestado también pero en el estado de Florida por el mismo crimen.

Se ha informado en medios que Gabbie Gonzalez se encontraba en una batalla legal por la custodia de su hija de 7 años, de nombre Lavender; supuestamente el padre de la influencer se involucró en la disputa.

Francisco Gonzalez habría presuntamente orquestado un plan desde 2021, el cual inicialmente contemplaba tomar fotografías de Jack Avery fumando o bebiendo, con la intención de que eso le afectara en la batalla legal. Posteriormente habría contactado a un hombre para amenazar a su exyerno.

Quién es Gabbie Gonzalez, la influencer acusada de conspiración de asesinato

Gabbie Gonzalez ha obtenido fama a través de sus redes sociales, donde antes de su arresto publicaba contenido de estilo de vida, viajes y maternidad. Tan solo en Instagram, donde su cuenta sigue activa, tiene casi medio millón de seguidores.

