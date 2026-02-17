Las 3 plantas más efectivas para aliviar tu sistema digestivo, según la IA

La salud de nuestro cuerpo debe ser cuidada a toda hora. Sin embargo, existen siempre imprevistos que pueden traernos malestares y afecciones que por supuesto no deseamos. Es en este punto que la consulta al médico no debe de faltar, aunque muchas veces se puede recurrir a la naturaleza.

Raíces, semillas y plantas aparecen entre los productos de la naturaleza que por años se han empleado para prevenir o tratar afecciones. Los compuestos de algunas especies son también utilizados por la ciencia para crear medicamentos, mientras que algunas personas mantienen como tradición la implementación de los remedios naturales.

¿Qué puede causar malestar en el sistema digestivo?

Los malestares en el sistema digestivo por lo general son expresados como “dolor abdominal” y estos pueden tener muchas causas. Desde el Instituto Mayo Clinic señalan que “las causas más comunes no suelen ser graves, como los dolores por gases, la indigestión o la distensión muscular. Otras afecciones pueden requerir atención médica de inmediato”.

🌿Tu digestión puede mejorar mucho si sabés qué plantas elegir La fitoterapia bien usada puede ser una gran aliada para acompañar el proceso de sanar tu digestión. Estas son algunas de mis favoritas: 💩Estreñimiento: psyllium Fibra soluble que regula el tránsito sin irritar. ➡️ 1 cucharada en un vaso grande de agua. Tomar enseguida y seguir con otro vaso de agua. Siempre lejos de las comidas. 🔥 Gastritis: llantén Alivia la irritación y regenera la mucosa gástrica. ➡️ En infusión, 1 cucharada de hojas secas por taza. Tomar en ayunas y antes de las comidas. 💨 Gases: hinojo Favorece la eliminación de gases y reduce la hinchazón. ➡️ 1 cucharadita de semillas en agua hirviendo. Reposar 10 minutos y tomar después de las comidas. 🤰🏻Indigestión: diente de león Estimula los jugos digestivos y apoya al hígado. ➡️ En infusión, 15 a 20 minutos antes de las comidas principales.

En este punto, los expertos de esta institución precisan que “el dolor abdominal agudo se desarrolla y con frecuencia desaparece después de unas horas a unos días. El dolor abdominal crónico puede aparecer y desaparecer. Este tipo de dolor puede persistir durante semanas o meses, o incluso años. Algunas afecciones crónicas causan un dolor progresivo que empeora sostenidamente con el tiempo”.

Plantas para aliviar el sistema digestivo

Más allá de lo señalado y de remarcar que lo más importante es la consulta con un especialista de la salud, cuando se presentan situaciones como el malestar en el sistema digestivo aparecen algunas plantas como solución. Al respecto, la aplicación Gemini precisa que “las plantas son la base de la medicina moderna” pero también advierte que “es fundamental recordar que ‘natural’ no siempre significa ‘seguro’”.

De todos modos, esta Inteligencia Artificial destaca que “para mantener el sistema digestivo en orden, la naturaleza ofrece soluciones muy potentes que han sido respaldadas tanto por la tradición como por la ciencia”. En este punto, comparte cuáles son las tres plantas más efectivas y cómo actúan:

Menta (Mentha piperita): Es la reina para los problemas del tracto gastrointestinal superior e inferior. Su principal compuesto, el mentol, actúa como un antiespasmódico natural.



Efecto principal: Relaja los músculos del intestino, aliviando espasmos y cólicos.

Ideal para: Gases, hinchazón abdominal y personas que sufren de colon irritable.

Nota: Si sufres de reflujo o acidez, úsala con precaución, ya que puede relajar el esfínter esofágico y empeorar la sensación de ardor.

Jengibre (Zingiber officinale): Más que una especia, es un tónico digestivo integral que acelera el "vaciado gástrico" (el tiempo que tarda la comida en salir del estómago).



Efecto principal: Estimula la producción de enzimas digestivas y es el mejor remedio natural contra las náuseas.

Ideal para: Digestiones lentas, sensación de pesadez tras comer mucho y mareos.

Dato extra: Ayuda a reducir la inflamación sistémica del intestino.

Manzanilla (Matricaria chamomilla): Es la planta "multitarea". No solo ayuda a la digestión, sino que calma el sistema nervioso, el cual está íntimamente conectado con nuestro "segundo cerebro" (el intestino).

