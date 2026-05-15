Anahí reaparece tras sufrir aparatoso accidente; este es su estado de salud

A inicio de semana se dio a conocer (compartido por ella) un video donde se ve cómo Anahí hacía ejercicio y cayó dramáticamente. El impacto se vislumbra ampliamente doloroso, por lo que la ex integrante de RBD tuvo que ir al hospital. Al final se descartaron lesiones graves y ahora apareció en unas imágenes que le recuerdan a sus fanáticos que cumplió años.

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¿Cómo sigue Anahí tras sufrir una aparatosa caída?

El video en mención ganó bastante viralidad, pues el impacto que se llevó la cantante se considera como de alto riesgo. Sin embargo en el hospital le hicieron una radiografía de columna y se indicó que todo se encontraba bien. Pero sus fanáticos respiraron aliviados cuando en unas nuevas publicaciones luce completamente sana y celebrando su cumpleaños.

Justamente este accidente lo sufrió a nada de cumplir 43 años, esto el 14 de mayo. Por ello en su cuenta de Instagram presumió de lo que parece ser un día de celebración junto con amistades y familia. Se le observa en la playa, contenta con su esposo y sus hijos, comiendo y disfrutando del sol.

Es decir, pese al buen susto que se llevó Anahí, todo quedó en una anécdota que ella misma comentó en el espacio digital. Así se expresó de la experiencia: “En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo… Todo bien, Gad (gracias a Dios, pero qué susto, amiguitos”.

¿A qué se dedica Anahí actualmente?

La famosa ex integrante de Rebelde tomó un giro en su carrera desde que se casó con Manuel Velasco, uniéndose en matrimonio en abril de 2015. Aunque todavía tiene proyectos profesionales como artista, Anahí se ha visto ampliamente dedicada al cuidado y crianza de sus hijos. Su vida es ampliamente documentada en las redes sociales, donde regularmente se le ve al lado de los niños, llamados Manuel (2017) y Emiliano (2020).

Su figura renació como cantante cuando en 2023 fue parte de la gira de reencuentro de Rebelde. Lamentablemente dicha situación terminó en conflictos legales contra quien fuera su mánager… quien se confirmó no les dio lo que correspondía en el mencionado tour.