6 plantillas de horarios escolares de capibara, para organizar las clases de manera tierna, original y divertida

En la actualidad pocos animales tienen la popularidad y poder de convocatoria de los capibaras, por su enorme carisma, aspecto adorable y carácter tranquilo. Por si a tu hijo o sobrino le fascina esta especie, a continuación te compartimos algunas plantillas de horarios escolares de capibara. Organizar sus clases va a llamarle mucho más la atención.

Estas plantillas de horarios de clases ya están listas para descargar e imprimir, de manera completamente gratuita. Tienes la posibilidad de agregarle los datos mediante alguna plataforma de edición en línea o sencillamente escribir a mano en las hojas ya impresas.

6 plantillas de horarios escolares de capibara

1. Con tonos cafés

Comenzamos con un hermoso diseño cuyas tonalidades combinan de manera muy armoniosa con el color de estos animalitos. Las ilustraciones con temática escolar nos encantaron; ¿ya viste al capibara con birrete?

2. En tonos pastel

Hay algo muy relajante y equilibrado en los tonos pastel y su combinación, por eso nos fascinó este diseño que muestra diferentes etiquetas con horarios por día. Recuerda que estos diseños los puedes imprimir para pegar en un cuaderno o juntar en una carpeta; otra opción es pegar el horario de clases en un lugar visible dentro de una habitación.

3. Plantilla de horarios escolares de capibara, con estilo de notas adhesivas

Si quieres un look original y bonito, pero al mismo tiempo eficiente, aquí tienes un gran ejemplo. Los datos no se organizan a manera de cuadrícula, sino este diseño ofrece espacios en blanco que lucen como hermosas notas adhesivas.

4. Con capibaras de fondo

Aquí, las adorables imágenes de capibaras no solamente aparecen en las orillas sino integradas en el diseño, como fondo para escribir los datos de horarios de clases.

5. Con cuadros en blanco

Para quienes prefieren los espacios en blanco que permiten mayor libertad de agregar datos o ponerse creativos, esta es otra gran opción. Aquí, cada día de la semana tiene un cuadro en blanco para rellenar.

6. Con los colores del arcoíris

La última idea de nuestro listado de horarios escolares de capibara es probablemente el diseño más alegre, mezclando tonalidades contrastantes pero de manera armoniosa.