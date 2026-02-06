5 playas cerca de la CDMX para disfrutar San Valentín con tu pareja; gastarás muy poco y tendrás vistas maravillosas
San Valentín está a la vuelta de la esquina y lo mejor de todo es que cae en sábado por lo que es el mejor pretexto para escapar a la playa con tu pareja.
En esta ocasión te presentamos cinco playas distintas para que visites en San Valentín , son ideales para pasar un momento muy agradable con tu pareja y lo mejor de todo es que están a tan solo unas horas de la Ciudad de México.
- 1.-Playa Azul: Ubicada en Tuxpan, Veracruz a 3 o 4 horas aproximadamente de la Ciudad de México, es un destino turístico hermoso ya que cuenta con un ambiente muy tranquilo, un mar muy bello y una gastronomía basada en mariscos espectacular. Hay diversas actividades para realizar deportes en la playa.
- 2.-Playa de Tecolutla: Ubicada en Veracruz a 4 horas de la Ciudad de México, es un destino turístico popular que no solo destaca por el hermoso mal sino por Papantla, famosa por El Tajín; una hermosa zona arqueológica. Además hay una gran diversidad de platillos en zonas locales por lo que no tienes que gastar miles de pesos en restaurantes.
@playitadetecolutla Para que se les antoje venir a mojarse los pies! Buen día 👋🌊 #tecolutla #veracruz #beachvibes #beachlife #inspiracion #vibras #vibes ♬ Yours - maye
- 3.-Playa Costa Esmeralda: Un destino turístico ubicado a tan solo 340 kilómetros de la Ciudad de México, cuenta con vistas espectaculares. La playa cuenta con hoteles tres y cuatro estrellas. Por otro lado, también hay grandes zonas arqueológicas, así que si eres amante de la historia y todo lo que tiene que ver con arquitectura y piezas prehistóricas sin duda esta opción es ideal para ti. Puedes disfrutar de actividades como surf y kayak.
@pactogonzalez Un hermoso amanecer en las playas de costa Esmeralda,veracruz 🤩#veracruz #mexico #costaesmeralda #playasmexicanas #amanecer ♬ Sunset Lover - Petit Biscuit
- 4.-Barra de cazones: Este destino turístico, ubicado en Veracruz, no solo es uno de los más económicos sino también de los más tranquilos y hermosos. Este lugar destaca por una vista hermosa al río, diversos hoteles para pasar la noche y restaurantes a un costo muy accesible. Esta playa se caracteriza por tener una arena muy dorada y muchas conchas de mar por todos lados.
- 5.-Playa Barra Vieja: Ubicada en Guerrero y en la zona Punta Diamante, es una de las playas más visitadas debido a la gran variedad de actividades y lugares para comer con los que cuenta. Especialmente en este lugar sobresale el pescado de alta calidad, por lo que lo vas a encontrar en muchos lados y en diversos precios. Este destino turístico es ideal para ir con pareja por lo tranquilo que es el ambiente, pero también es muy familiar. El lugar se caracteriza por una gran laguna y por las hermosas vistas, especialmente cuando es la puesta de sol.