5 playas cerca de la CDMX para disfrutar San Valentín con tu pareja; gastarás muy poco y tendrás vistas maravillosas

En esta ocasión te presentamos cinco playas distintas para que visites en San Valentín , son ideales para pasar un momento muy agradable con tu pareja y lo mejor de todo es que están a tan solo unas horas de la Ciudad de México.

1.-Playa Azul: Ubicada en Tuxpan, Veracruz a 3 o 4 horas aproximadamente de la Ciudad de México, es un destino turístico hermoso ya que cuenta con un ambiente muy tranquilo, un mar muy bello y una gastronomía basada en mariscos espectacular. Hay diversas actividades para realizar deportes en la playa.

2.-Playa de Tecolutla: Ubicada en Veracruz a 4 horas de la Ciudad de México, es un destino turístico popular que no solo destaca por el hermoso mal sino por Papantla, famosa por El Tajín; una hermosa zona arqueológica. Además hay una gran diversidad de platillos en zonas locales por lo que no tienes que gastar miles de pesos en restaurantes.

3.-Playa Costa Esmeralda: Un destino turístico ubicado a tan solo 340 kilómetros de la Ciudad de México, cuenta con vistas espectaculares. La playa cuenta con hoteles tres y cuatro estrellas. Por otro lado, también hay grandes zonas arqueológicas, así que si eres amante de la historia y todo lo que tiene que ver con arquitectura y piezas prehistóricas sin duda esta opción es ideal para ti. Puedes disfrutar de actividades como surf y kayak.

4.-Barra de cazones: Este destino turístico, ubicado en Veracruz, no solo es uno de los más económicos sino también de los más tranquilos y hermosos. Este lugar destaca por una vista hermosa al río, diversos hoteles para pasar la noche y restaurantes a un costo muy accesible. Esta playa se caracteriza por tener una arena muy dorada y muchas conchas de mar por todos lados.