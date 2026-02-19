Dile adiós a las playeras, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera

Cada vez falta menos para darle la bienvenida a una de las estaciones más esperadas de cada año. La primavera está a prácticamente un mes de distancia y con ella no solo llegarán flores nuevas sino que la moda trae sus tendencias y algunas ya vienen dando señales.

La moda en primavera no solo pasará por la elección de los colores y accesorios a utilizar, sino que algunas prendas volverán a usarse, otras mantendrán su vigencia y una dejará de ser protagonista. La Inteligencia Artificial (IA) afirma que las playeras tienen los días contados ya que una tendencia la desplazará.

¿Adiós a las playeras en primavera?

Gemini es la IA empleada en esta oportunidad para analizar lo que la primavera traerá en torno a tendencias relacionadas con la moda. “Para esta primavera 2026 en México, la moda viene con una mezcla súper interesante entre lo relajado y lo sofisticado”, remarca la aplicación desarrollada por Google.

“Como ya estamos en febrero, las tiendas y pasarelas ya están marcando el paso de lo que veremos en las calles de la CDMX, Guadalajara, Monterrey y el resto del país”, añade Gemini y en este punto advierte que “el adiós a las playeras básicas (T-shirts) le abre paso a una estética mucho más estructurada pero fresca”.

¿Qué tendencia se impone esta primavera?

La Inteligencia Artificial deja en claro que las playeras dejarán de tener protagonismo en la primavera 2026 por lo que el guardarropa de muchas personas tendrá lugares vacíos que llenar. Sobre lo señalado, Gemini ofrece el “desglose de lo que realmente se viene para sustituir a la clásica camiseta de algodón”:

