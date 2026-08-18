Polvo antes de la base: para qué sirve y quién lo recomienda

El orden de los productos puede cambiar por completo el resultado de un maquillaje. Aunque tradicionalmente el polvo se aplica después de la base para sellar y prolongar su duración, existe una técnica que propone utilizarlo antes, especialmente en determinadas zonas del rostro.

Noticias Hidalgo del 18 de agosto 2026

Este método se ha popularizado entre maquilladores y amantes del maquillaje porque puede ayudar a controlar el exceso de grasa y conseguir una piel con un acabado más uniforme. Sin embargo, su aplicación requiere algunos cuidados para evitar que la base quede pesada o con una textura poco natural.

¿Qué beneficios tiene poner polvo antes de la base de maquillaje?

Aunque el orden habitual indica aplicar la base y después el polvo, existe una técnica que propone intervenir estos pasos. Consiste en colocar una pequeña cantidad de polvo translúcido antes de la base, una estrategia que se hizo conocida gracias al maquillador británico Wayne Goss y que también utilizan otros profesionales para conseguir mayor duración.

El objetivo principal es preparar la piel para recibir la base. El polvo ayuda a absorber el exceso de agua y controlar los brillos, especialmente en las zonas donde el maquillaje suele desaparecer con mayor rapidez. Al crear una superficie más seca y uniforme, la base puede distribuirse de manera más homogénea y permanecer durante más tiempo.

Esta técnica también puede ser útil para quienes buscan un acabado más pulido, ya que permite reducir la cantidad de base necesaria y puede ayudar a disimular visualmente la apariencia de los poros. Sin embargo, no se trata de un método universal: la cantidad de producto y el tipo de piel influyen directamente en el resultado.

Para probarla, se recomienda utilizar una capa muy fina de polvo y concentrarla en las zonas más grasas. En pieles secas o con textura marcada, aplicar demasiado producto puede hacer que la base se vea más pesada o resalte la zonas resecas. Por eso, la clave está en usar poca cantidad y adaptar la técnica a las necesidades de cada tipo de piel.