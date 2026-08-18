Los Tigres del Norte, Caifanes, Los Ángeles Azules y más; CARTELERA completa de La Feria del Alfeñique; precios, fechas y todo lo que tienes que saber
Es oficial, una de las ferias favoritas regresa con una lista de artistas impresionantes que no te puedes perder.
¡La espera terminó! La 57ª edición de la Feria y Festival Cultural Alfeñique está a punto de llevarse a cabo y cuenta con una cartelera impresionante así como grandes actividades abiertas al público que seguro disfrutarás al máximo, es por eso que a continuación te presentamos todos los detalles sobre uno de los eventos más esperados por todos.
La Feria del Alfeñique: ¿Qué eventos se llevarán a cabo?
La Feria del Alfeñique se trata de una tradicional celebración mexicana realizada cada año en la ciudad de Toluca. El evento busca preservar la venta y elaboración del alfeñique, el cual es un dulce de azúcar artesanal que tiene formas de calaveras, animales y catrinas, esto previo al Día de Muertos. Estos dulces son elaborados por maestros artesanos locales y el evento incluye concuiertos y actividades culturales como obras de teatro, danza y exposiciones además de que se lleva a cabo el Desfile "Catrineando", uno de los más famosos y que se realiza en las calles principales.
La Feria del Alfeñique: Cartelera COMPLETA de artistas que se presentarán
Esta feria contará con la presencia de grandes artistas que subirán al escenario para cautivar a todo el público, los géneros de los cantantes van desde pop, reguetón, cumbia hasta norteño. A continuación te presentamos la lista completa de todos los artistas que se presentarán así como sus respectivas fechas.
- Caifanes - 14 de octubre
- La Adictiva - 15 de octubre
- Yuri - 16 de octubre
- Los Ángeles Azules - 17 de octubre
- 31 Minutos (en sustitución de Lara Campos) - 18 de octubre
- Santa Fe Klan - 23 de octubre
- Haragán y Compañía - 23 de octubre
- Liran'Roll - 25 de octubre
- El Trono de México y Alacranes Musical - 29 de octubre
- El Malilla - 31 de octubre
- Sonora Santanera & OFIT - 30 de octubre
- Los Tigres del Norte - 01 de noviembre
La Feria del Alfeñique: Precios de boletos y fechas
La Feria del Alfeñique se llevará a cabo del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en la explanada del Mercado Juárez, ubicada en Toluca, Estado de México. Respecto a los precios, no hay un costo para la entrada, disfrutar de los conciertos o tener acceso a los 250 puestos tradicionales para comprar alfeñiques y dulces típicos ya que la entrada será completamente gratis.