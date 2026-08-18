Los Tigres del Norte, Caifanes, Los Ángeles Azules y más; CARTELERA completa de La Feria del Alfeñique; precios, fechas y todo lo que tienes que saber

¡La espera terminó! La 57ª edición de la Feria y Festival Cultural Alfeñique está a punto de llevarse a cabo y cuenta con una cartelera impresionante así como grandes actividades abiertas al público que seguro disfrutarás al máximo, es por eso que a continuación te presentamos todos los detalles sobre uno de los eventos más esperados por todos.

La Feria del Alfeñique: ¿Qué eventos se llevarán a cabo?

La Feria del Alfeñique se trata de una tradicional celebración mexicana realizada cada año en la ciudad de Toluca. El evento busca preservar la venta y elaboración del alfeñique, el cual es un dulce de azúcar artesanal que tiene formas de calaveras, animales y catrinas, esto previo al Día de Muertos. Estos dulces son elaborados por maestros artesanos locales y el evento incluye concuiertos y actividades culturales como obras de teatro, danza y exposiciones además de que se lleva a cabo el Desfile "Catrineando", uno de los más famosos y que se realiza en las calles principales.

La Feria del Alfeñique: Cartelera COMPLETA de artistas que se presentarán

Esta feria contará con la presencia de grandes artistas que subirán al escenario para cautivar a todo el público, los géneros de los cantantes van desde pop, reguetón, cumbia hasta norteño. A continuación te presentamos la lista completa de todos los artistas que se presentarán así como sus respectivas fechas.

La Feria del Alfeñique: Precios de boletos y fechas

La Feria del Alfeñique se llevará a cabo del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en la explanada del Mercado Juárez, ubicada en Toluca, Estado de México. Respecto a los precios, no hay un costo para la entrada, disfrutar de los conciertos o tener acceso a los 250 puestos tradicionales para comprar alfeñiques y dulces típicos ya que la entrada será completamente gratis.