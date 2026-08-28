¿Por qué aparecen hormigas voladoras en tu casa y cómo ahuyentarlas con 1 truco casero aromático?

Entrar a la sala, la cocina o el patio y descubrir, de la noche a la mañana, a decenas de insectos alados revoloteando cerca de las lámparas o arrastrándose por los marcos de las ventanas es desconcertante. Las hormigas voladoras suelen tener una aparición masiva que hasta cierto punto es natural, aunque a veces es repentina.

La respuesta de la aparición de estos insectos está ligada a los ciclos reproductivos de la colonia y a los cambios drásticos en el clima. Intentar eliminarlas con insecticidas comerciales es un error, y es mejor usar un remisocio casero basado en la estimulación olfativa.

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¿Por qué aparecen hormigas voladoras en tu casa y cómo ahuyentarlas?

Las hormigas voladoras aparecen casi siempre durante los días más cálidos y húmedos del verano o inmediatamente después de las primeras lluvias intensas del otoño.

Miles de hormigas aladas salen simultáneamente de diferentes nidos con el objetivo de aparearse en el aire para fundar nuevas colonias. Los machos mueren poco después de cumplir su labor, mientras que las hembras fecundadas buscan un lugar donde enterrarse.

Estas son las razones por las que hay hormigas voladoras en tu casa|Pexels: Egor Kamelev

Las moscas y hormigas voladores podrían estar entrando a tu hogar guiadas por la luz, la iluminación artificial de tus habitaciones durante la noche. Para eliminarlas sin dañar la salud de tu familia ni de tus mascotas necesitas de una combinación de aceite esencial de menta y lavanda.

¿Cómo preparar y aplicar el spray aromático protector contra hormigas?

Consigue una botella con atomizador y llénala de agua purificada tibia, agrega unas 15 gotas de aceite esencial de menta pura y otras 15 gotas de aceite esencial de lavanda. Agrega una cucharadita de alcohol de curación para ayudar a que los aceites se disuelvan de forma correcta.

Así puedes alejar a las hormigas de tu casa con aceite de menta y lavanda|Pexels: Tima Miroshnichenko

Agita el envase fuertemente antes de cada uso. Rocía generosamente la solución sobre los marcos de todas las ventanas, los bordes inferiores de las puertas que dan al exterior y cerca de las lámparas o fuentes de luz que suelas encender por las noches.

Si encuentras alas sueltas en el piso o en las mesas, es señal de que una reina ya se apareó y está buscando dónde anidar. Limpia esas superficies con un paño humedecido de tu mezcla aromática para evitar que decida clavar su hormiguero cerca de tu hogar.

