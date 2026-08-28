¡Cuidado! Esta planta de la herbolaria mexicana es sumamente peligrosa si la usas mal

Es común encontrar recomendaciones para el uso de ciertas plantas en tés o infusiones, con el fin de buscar un alivio físico general o de ciertos aspectos más puntuales. Sin embargo, aunque históricamente ha formado parte de la herbolaria mexicana, hoy los especialistas se unen para advertir a la población de lo peligrosa que es la ruda. He aquí lo que debes tomar en cuenta.

Noticias Ciudad Juárez del 28 de agosto 2026

¿Quién dice que la ruda es una planta peligrosa para la salud?

En tiempos recientes instituciones como la UNAM, la Secretaría de Salud y la COFREPIS han advertido sobre el uso de esta planta, que tiene una larga tradición en el ámbito doméstico y ceremonial en México. Pero se indica que es sumamente tóxica de manera intrínseca y tiene un margen de seguridad extremadamente estrecho.

En general se cataloga a la ruda como una planta tóxica. Y esto es así porque puede causar intoxicación, daño hepático o renal, y severas complicaciones a personas con enfermedades crónicas. niños o mujeres embarazadas. Esto se ha catalogado así por una constante de casos que han llegado con intoxicación y hasta muertes provocadas por el uso casero de esta planta.

Esta planta es peligrosa porque incluso es autorizada como plaguicida en ciertos contextos, por lo que se recomienda no usarla para consumo sin supervisión profesional. Esto es así, porque las dosis pueden variar un poco, y eso es suficiente para generar situaciones adversas y en ocasiones irreversibles.

¿Qué hace peligrosa para la salud a la ruda?

Según proyectos de investigación como el de Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, se ha logrado entender que la ruda es peligrosa porque existe un énfasis en los daños multiorgánicos que puede provocar. El aceite esencial y los extractos de la planta pueden causar ardor, vesicación, fotodermatitis y eritema al contacto con la piel. Además, causa alteraciones graves en los riñones e hígado si se consume.

El aceite esencial de esta planta puede provocar situaciones embriotóxicas y abortivas, según estudios con animales de laboratorio. Y se ha comprobado en humanos que la ingesta alta de la ruda genera vómito, convulsiones, colapso circulatorio e incluso la muerte, especialmente en mujeres embarazadas.