Sally Hershberger, estilista profesional: “las capas entrecortadas pueden crear movimiento y dar la ilusión de mayor volumen”

Si sientes que tu cabello luce demasiado plano, pesado o sin movimiento, un cambio en la forma de cortarlo puede hacer una gran diferencia. Las capas entrecortadas, también conocidas como choppy layers, son una alternativa que ayuda a romper la uniformidad de la melena y aporta una apariencia más dinámica y abundante.

¿Por qué las capas entrecortadas pueden hacer que el cabello luzca con más volumen?

La estilista profesional Sally Hershberger, conocida por crear el icónico corte texturizado de Meg Ryan, ha hecho de las capas una de sus características más reconocibles. Esta técnica consiste en trabajar diferentes longitudes para quitar peso y conseguir que algunos mechones tengan mayor libertad de movimiento.

Al evitar que todo el cabello termine en una misma línea, las capas pueden generar una sensación de dimensión. Esto resulta especialmente favorecedor cuando el pelo es fino o lacio y tiende a quedarse pegado a la cabeza, aunque también puede funcionar en melenas abundantes que necesitan perder peso para recuperar su forma. Además, de acuerdo con Forbes, el resultado no tiene que verse exageradamente despeinado. La cantidad y ubicación de las capas pueden adaptarse al tipo de cabello, el largo y el efecto que cada persona quiera conseguir.

Ventajas de las capas entrecortadas

Antes de elegir un estilo, es importante conocer qué pueden aportar estas capas a la melena y por qué se han convertido en una opción tan buscada.



Aportan una sensación de mayor cuerpo. Al combinar mechones de distintas longitudes, el cabello adquiere más dimensión visual. En una melena fina, esto puede ayudar a que deje de verse completamente uniforme y parezca más abundante.

Al combinar mechones de distintas longitudes, el cabello adquiere más dimensión visual. En una melena fina, esto puede ayudar a que deje de verse completamente uniforme y parezca más abundante. Crean movimiento. Las capas hacen que el cabello no se desplace como una sola pieza. Al caminar, peinarlo o dejarlo secar naturalmente, las diferentes longitudes pueden moverse de manera independiente y darle mayor dinamismo al look.

Sally Hershberger, estilista profesional: “las capas entrecortadas pueden crear movimiento y dar la ilusión de mayor volumen”|Pinterest

Las capas hacen que el cabello no se desplace como una sola pieza. Al caminar, peinarlo o dejarlo secar naturalmente, las diferentes longitudes pueden moverse de manera independiente y darle mayor dinamismo al look. Ayudan a reducir el peso. En cabellos muy densos, retirar peso estratégicamente puede evitar que la melena pierda su forma por su propio volumen. El objetivo es conseguir una caída más ligera sin sacrificar necesariamente el largo.

En cabellos muy densos, retirar peso estratégicamente puede evitar que la melena pierda su forma por su propio volumen. El objetivo es conseguir una caída más ligera sin sacrificar necesariamente el largo. Pueden potenciar la textura natural. Las ondas y algunos rizos pueden beneficiarse de una distribución adecuada de las capas. Dependiendo del tipo de cabello, basta con dejarlo secar al natural o utilizar algún producto texturizante para definir el movimiento.

3 estilos que pueden llevar capas entrecortadas

Esta técnica puede adaptarse a diferentes largos y formas de corte. Estas son algunas alternativas para quienes quieren experimentar con una melena más dinámica.

