Para algunas personas, comenzar el día sin una taza de café simplemente no se siente igual. Más allá del gusto por la bebida, la repetición diaria puede hacer que prepararla y tomarla se convierta en una parte automática de la rutina. Además, la cafeína puede aumentar temporalmente la alerta y la sensación de energía, lo que ayuda a reforzar el hábito.

¿Por qué algunas personas sienten que necesitan café al despertar?

La explicación no está únicamente en la cafeína. Las expectativas que se crean alrededor de la bebida, el contexto en el que se consume y la repetición de la conducta pueden hacer que ese momento se convierta en una especie de señal que anuncia el comienzo del día.



El hábito reduce decisiones al comenzar el día. Cuando una conducta se repite en el mismo contexto, puede volverse automática. Por eso, levantarse, preparar café y sentarse a beberlo puede formar parte de una secuencia que la persona realiza casi sin pensarlo. De acuerdo con un artículo de Psychology Today, la psicología de los hábitos señala que una parte importante de nuestras conductas cotidianas está influida por rutinas y señales del contexto, en lugar de depender de una decisión consciente cada vez. El ritual puede convertirse en un momento de calma. El café también puede estar asociado con una pausa agradable antes de comenzar las actividades del día. Preparar la bebida, percibir su aroma, sostener una taza caliente y tomarse unos minutos para beberla son elementos que pueden hacer que el momento resulte reconfortante. En ese sentido, no siempre se busca únicamente el efecto estimulante: el propio ritual puede convertirse en una experiencia que la persona espera y disfruta.

La psicología explica por qué hay personas que necesitan tomar café por la mañana después de despertar|Canva La cafeína refuerza la sensación de estar despierto. La cafeína actúa sobre el sistema nervioso central y bloquea los efectos de la adenosina, una sustancia relacionada con la sensación de somnolencia. Como resultado, puede aumentar temporalmente la alerta, la energía y la capacidad de mantener la atención. Por eso, si alguien acostumbra tomar café cada mañana y nota que después se siente más despierto, esa experiencia puede reforzar la conducta y hacer que quiera repetirla al día siguiente. La expectativa también influye. Existe otro componente psicológico: lo que una persona espera que ocurra después de tomar café. La investigación citada por la American Psychological Association ha encontrado que las expectativas sobre recibir cafeína pueden influir en la percepción de síntomas relacionados con la abstinencia. Esto ayuda a explicar por qué alguien puede pensar que “no funciona” por la mañana hasta que toma su primera taza. En consumidores habituales, además, parte de la sensación de recuperación puede estar relacionada con aliviar síntomas de abstinencia, como cansancio, somnolencia o dificultad para concentrarse.

La psicología explica por qué hay personas que necesitan tomar café por la mañana después de despertar|Canva La necesidad también puede estar relacionada con la dependencia a la cafeína. Cuando el consumo es cotidiano, el organismo puede desarrollar tolerancia y algunas personas pueden experimentar síntomas si dejan de consumir cafeína de manera repentina. De acuerdo con SuMédico, entre ellos están el dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad y dificultades para concentrarse. Por eso, decir que alguien “necesita” café puede tener significados diferentes: para una persona puede tratarse principalmente de una rutina agradable, mientras que para otra puede existir una dependencia física a la cafeína.

También es de suma importancia reconocer el que una persona disfrute su café matutino no significa por sí mismo que tenga un problema. La FDA señala que, para la mayoría de los adultos, hasta 400 mg de cafeína al día no suele asociarse con efectos negativos, aunque la sensibilidad varía entre individuos.