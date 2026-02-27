Esta es la Bebida Santa; solamente se consume en época de Cuaresma

En estas fechas muchos de los practicantes o personas que se identifican con la religión católica participan en las festividades de la Cuaresma. Por ello se conocen bastantes datos y tradiciones a nivel mundial o local, en este caso en el ámbito de la gastronomía. Se indica que esta bebida es conocida como Agua Santa y aquí se te explica cómo hacerla y qué ingredientes lleva.

¿Por qué se llama Agua Santa y qué lleva esta bebida tradicional de Cuaresma?

Dado que se indica una prohibición de consumir carnes rojas o de pollo en este periodo (18 de febrero a 2 de abril), surgen recetas o alimentos que se pueden comer sin trasgredir las ordenanzas o tradiciones católicas. Ante eso, se hizo popular el nombre y lo que lleva esta bebida. Aunque algunos la confunden con el Agua de Obispo, se trata de otra preparación completamente distinta.

La realidad es que no se tienen datos de dónde proviene el nombre o el por qué es Santa a diferencia de otras bebidas. Sin embargo, cuenta con ingredientes sencillos, llenos de semillas, frutas frescas y un toque de azúcar o piloncillo. Es decir, queda muy adoc a los sabores que se producen en los platillos faltos de carnes rojas y el pollo ya mencionado.

Estos son los ingredientes:

1.5 litros de agua

Dos manzanas en cubos pequeños

Un plátano en rodajas

Una naranja en trozos (sin semillas)

Medio litro de infusión de jamaica (para dar color)

Media taza de jícama en cubos pequeños

Dos cucharadas de semillas (puede ser chía o alpiste ya lavados)

Medio cono de piloncillo o azúcar al gusto

Una pizca de canela en polvo (si así se desea)

Hielo al gusto

#video #vicente #general #cuaresma ♬ Inspirational - neozilla @tonoysumariachi El periodo de Cuaresma ha iniciado y para los cristianos se trata de una época de ayuno y abstención de ciertos placeres, entre ellos comer carnes rojas, las que eligen cambiar por carnes blancas, como el pescado. Pero ¿sabes por qué? Aquí te lo decimos... #cultura

¿Cómo se prepara el Agua Santa típica de Cuaresma?

Para obtener una bebida refrescante y de un sabor bastante particular, así se propone la preparación.