Esta es la Bebida Santa; solamente se consume en época de Cuaresma
En estos momentos que se celebra la Cuaresma, se viralizó en el mundo de la gastronomía que la Bebida Santa es deliciosa. Así se hace este líquido especial.
En estas fechas muchos de los practicantes o personas que se identifican con la religión católica participan en las festividades de la Cuaresma. Por ello se conocen bastantes datos y tradiciones a nivel mundial o local, en este caso en el ámbito de la gastronomía. Se indica que esta bebida es conocida como Agua Santa y aquí se te explica cómo hacerla y qué ingredientes lleva.
¿Por qué se llama Agua Santa y qué lleva esta bebida tradicional de Cuaresma?
Dado que se indica una prohibición de consumir carnes rojas o de pollo en este periodo (18 de febrero a 2 de abril), surgen recetas o alimentos que se pueden comer sin trasgredir las ordenanzas o tradiciones católicas. Ante eso, se hizo popular el nombre y lo que lleva esta bebida. Aunque algunos la confunden con el Agua de Obispo, se trata de otra preparación completamente distinta.
La realidad es que no se tienen datos de dónde proviene el nombre o el por qué es Santa a diferencia de otras bebidas. Sin embargo, cuenta con ingredientes sencillos, llenos de semillas, frutas frescas y un toque de azúcar o piloncillo. Es decir, queda muy adoc a los sabores que se producen en los platillos faltos de carnes rojas y el pollo ya mencionado.
Estos son los ingredientes:
- 1.5 litros de agua
- Dos manzanas en cubos pequeños
- Un plátano en rodajas
- Una naranja en trozos (sin semillas)
- Medio litro de infusión de jamaica (para dar color)
- Media taza de jícama en cubos pequeños
- Dos cucharadas de semillas (puede ser chía o alpiste ya lavados)
- Medio cono de piloncillo o azúcar al gusto
- Una pizca de canela en polvo (si así se desea)
- Hielo al gusto
El periodo de Cuaresma ha iniciado y para los cristianos se trata de una época de ayuno y abstención de ciertos placeres, entre ellos comer carnes rojas, las que eligen cambiar por carnes blancas, como el pescado.
¿Cómo se prepara el Agua Santa típica de Cuaresma?
Para obtener una bebida refrescante y de un sabor bastante particular, así se propone la preparación.
- El piloncillo se disolverá en una cantidad menor de agua caliente y así se dejará enfriar
- Posteriormente la fruta picada y previamente desinfectada se colocará en una jarra grande
- En el tercer paso se verterán las semillas y se mezclarán suavemente
- Después se juntará la combinación de frutas y semillas con el piloncillo (ya frío)... añadiendo también la infusión de agua de jamaica (dar color a la preparación)
- Al final se añadirá hielo y se dejará la mezcla 30 minutos en el refrigerador, previo a servir el primer vaso