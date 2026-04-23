5 plantas de interiores que harán ver tu casa más lujosa y elegante

Las plantas de interior son grandes aliadas a la hora de darle vida a tus espacios. Estos seres vivos nos contribuyen a purificar el ambiente, regular la humedad del ambiente y favorecer el bienestar emocional.

Es por esto que en esta oportunidad te vamos a contar sobre las mejores plantas de interiores que harán que tu casa tenga un estilo más elevado y sofisticado.

¿Cuáles son las mejores plantas de interior?

Para poder elevar el estilo de tu casa te recomendamos estas plantas de interior:

Ficus Lyrata

Esta es una planta que se conoce también como higuera de hoja de violín, que es uno de los preferidos por los diseñadores de interiores. Contiene hojas amplias, texturas gruesas y un verde intenso encantador. La planta en cuestión genera un impacto visual que eleva el lujo de los espacios.

La planta ornamental Ficus lyrata es una de las más elegantes

|Fuente: Canva

En cuanto a la salud ambiental, colabora con la humedad del ambiente y contribuye a la sensación de frescura.

Monstera deliciosa

Esta es una planta que cuenta con hojas grandes con cortes naturales por lo que es muy elegido para interiores. Brinda una sensación de amplitud y frescura para los ambientes.

Las plantas de este estilo reducen el estrés visual y mejora el estado de ánimo.

Palma areca

Aquí tenemos una planta con hojas largas y arqueadas que le dan a los espacios movimiento y ligereza. Ayudan a rellenar espacios sin recargar.

La planta tiene una capacidad para humidificar el aire por lo que es ideal para beneficiar las vías respiratorias.

Sansevieria

La lengua de suegra es una buena opción para brindar una estética limpia y moderna. Tiene hojas verticales y firmes que brinda orden visual.

Lo ideal es colocar la lengua de suegra en la habitación.|(ESPECIAL/Canva)

Son resistentes y cuenta con una capacidad de adaptarse a los distintos niveles de luz.

Calathea

Es una planta con patrones y colores únicos por lo que cada hoja es decorativa. Añaden personalidad y elegancia en tus espacios interiores.

Su elección es ideal para crear ambientes relajados. Requiere humedad y luz directa.