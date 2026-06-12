Qué esmaltes evitar si quieres que tus manos luzcan más juveniles
Hay ciertos colores de uñas que aunque se ven bonitos, pueden causar un efecto envejecedor en la piel por el contraste que los esmaltes crean en la aplicación.
Para lucir una imagen rejuvenecida y fresca, no solo es importante el rostro, también las manos, pues es aquí donde suelen reflejarse las señales de la edad tempranos. Es por esto que además de usar cremas hidratantes y protector solar en la zona, se debe tener cierto cuidado al elegir los esmaltes para el manicure, ya que existen colores que opacan la piel y la hacen ver mayor.
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Gris opaco. El manicure en tonos grises es un estilo que no muchas se atreven a llevar porque cuando se usa de la forma incorrecta, no tiene un efecto tan favorecedor en las manos. Específicamente con los esmaltes de acabado opaco, se corre el riesgo de hacer lucir a las manos como si estuvieran "cansadas" o ásperas.
Verde oliva muy oscuro. A pesar de que es una de las versiones más utilizadas durante la temporada de otoño / invierno, el verde oliva es uno de los esmaltes que suelen darle una apariencia mayor a la piel de las manos. Esto porque sus matices tan intensos restan luminosidad a la piel y hasta puede resaltar manchitas.
Blanco tipo "corrector". Si alguna vez has escuchado a alguien decir que hay barnices blancos parecen corrector de oficina, probablemente se trata de versiones demasiado profundas y sin reflejos de luz. Este es uno de los tipos de esmaltes que que avejentan las manos porque crea un efecto irregular en la piel y crea sombras poco favorecedoras.
Verde neón. Otro de los estilos menos populares entre los diseños de uñas que están en tendencia en este 2026, son los tonos fluorescentes. Y es que además de que se roban todo el protagonismo de la imagen por sus tintes tan intensos, hay colores como el verde neón que es mejor evitar si no quieres parecer mayor de lo que realmente eres, todo porque exagera las venas marcadas y hace que el tono de la piel se vea irregular.
Morado intenso. Al igual que como pasa con el verde olivo, ni siquiera en invierno el manicure morado con contrastes intensos no son la mejor opción para lucir unas manos juveniles. La razón es que tienen una profundidad exagerada y sin luminosidad, lo que termina acentuando la apariencia de las arruguitas propias de la piel y hace que se vea opaca.