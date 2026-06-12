Qué esmaltes evitar si quieres que tus manos luzcan más juveniles

Para lucir una imagen rejuvenecida y fresca, no solo es importante el rostro, también las manos, pues es aquí donde suelen reflejarse las señales de la edad tempranos. Es por esto que además de usar cremas hidratantes y protector solar en la zona, se debe tener cierto cuidado al elegir los esmaltes para el manicure, ya que existen colores que opacan la piel y la hacen ver mayor.

¿Qué diseños de uñas envejecen? 5 tonos que NO se deben usar para un look radiante