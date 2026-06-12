¡Come sin culpa! 3 ingredientes NATURALES para empanizar tus milanesas: sanos y ricos en fibra

El Chef Diego Niño le impartió a los cocineros de MasterChef 24/7 una clase súper interesante sobre milanesas en las que explicó los orígenes y secretos de este platillo clásico de las fonditas mexicanas... ¿se te antojaron para hoy, pero le temes a los carbohidratos? ¡Checa estas opciones de empanizadores naturales y nutritivos recomendados por la IA!

¿Cómo puedes empanizar tus milanesas de forma saludable?

Si bien las milanesas pueden convertirse en una comida balanceada, sobre todo si las acompañas con una ensalada fresca en lugar de las clásicas papas fritas, el pan molido y el exceso de aceite o mantequilla pueden convertirse en los peores enemigos de tu salud y tu peso.

Debido a esto, le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA) sobre 3 opciones para empanizar en lugar del clásico pan molido que, además de ser naturales, son ricas en fibra, tienen proteínas y muy bajas en carbohidratos, y los resultados interesantes que nos arrojó fueron estos:

Avena molida: Es una de las opciones para empanizar más fáciles y económicas, además de que rinde mucho y te ayuda a mantener la saciedad por más tiempo: sólo necesitas licuar tu avena hasta que quede hecha polvo, agregarle sal y pimienta al gusto y empanizar como de costumbre

Semillas de ajonjolí o linaza: Aunque no lo creas, este empanizador natural es cada vez más popular en la cocina mexicana ya que es una opción que no tiene grasa y sí mucha proteína, así como Omega-3; sólo necesitas mezclar el ajonjolí o la linaza triturada con un poco de harina de avena o garbanzo para obtener una textura... ¡espectacular!

Pepitas de calabaza y girasol: Esta es la opción más crujiente y con mejor textura para las milanesas; además de moler las semillas levemente en la licuadora o procesador, se recomienda mezclar con un toque de ajo y chile chipotle en polvo... ¡espectacular!

OTROS TIPS PARA HACER MILANESAS SIN CULPA

En lugar del aceite o la mantequilla, te recomendamos el horno o la freidora de aire para cocinar las milanesas.

Sustituye las papas fritas o el puré de papas por una ensalada fresca o verduras cocidas.

Otra opción saludable es utilizar aceite de oliva extra virgen, aceite de aguacate o de canola.

En lugar de aderezar con mayonesa, recurre a salsas mexicanas naturales, yogur griego, aguacate o vinagretas.

Algunos portales de cocina recomiendan sustituir el huevo por un poco de mostaza para que el empanizado se adhiera a la carne.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?