Desde Diego Boneta hasta “El Escorpión Dorado"; estos son TODOS los mexicanos que asistieron a la inauguración del Mundial 2026

El pasado 11 de junio se llevó a cabo la inauguración del Mundial 2026 en donde se realizó el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en donde jugaron en la cancha La Selección Mexicana y Sudáfrica quedando el marcador 2-0 en dónde México se llevó la victoria. Sin embargo, este evento reunió también a muchas figuras del medio del espectáculo, quienes sorprendieron con sus looks utilizando la camiseta de fútbol de México y robandose los reflectores y miradas de miles.

Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Celebridades mexicanas que asistieron

La gran inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contó con la presencia de diversas celebridades del mundo del espectáculo, mismas que destacan en áreas como la música, actuación y las redes sociales. En la lista destaca Kenia Os, Juanpa Zurita, Diego Boneta, “El Escorpión Dorado”, Alejandro Speitzer, Saúl "Canelo" Álvarez, Jaime Camil, Jacqueline Bracamontes, Mariana Ochoa, Carlos Rivera, Luis Gerardo Mendez, Javier Ibarreche, Karla Souza, Juan Pablo Medina, Dani Valle, María Chacón así como Belinda, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Maná, Lila Downs y Salma Hayek, quienes formaron parte de los protagonistas de este evento al contar con una participación especial.

Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Así se vivió la gran apertura

Este evento contó con un show impresionante que cautivó a miles de personas en el Estadio Ciudad de México. La gran inauguración comenzó con unas poderosas palabras de Lila Downs y una escenografía con toques que expresaban parte de la cultura mexicana como los penachos. Por otro lado, algunos bailarines mantuvieron un vestuario típico y tradicional del país donde resaltaban los famosos vestidos de “adelitas”. El show fue aperturado por Maná quienes interpretaron el tema “Oye Mi Amor”, posteriormente Belinda con Los Ángeles Azules, quienes cantaron su éxito “Por Ella”. Además de ellos también hubo talento internacional como J Balvin, quién cantó “Qué Calor", "I Like It" y su nuevo lanzamiento "Tonto" a lado de Ryan Castro. Por otro lado, el cantante venezolado Danny Ocean debutó al interpretar su canción “Partidazo”. Luego de ello Shakira junto a Burna Boy interpretaron el tema “Dai Dai”, con el que encendieron de energía a todas las personas presentes en el Estadio. Finalmente el tenor Andrea Bocelli junto a EJAE cantaron el tema “DNA”, himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Sin duda este evento marcó uno de los momentos más importantes en la historia del país ya que la última vez que se llevó a cabo una Copa del Mundo en tierras aztecas fue en 1986; es decir, hace cuatro décadas.

