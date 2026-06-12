Ideas DIY: Cómo hacer un jardín vertical con palets de madera recuperados

Nuestras manos e imaginación pueden convertirse en las herramientas más importantes a la hora de reciclar y reutilizar. Es que estas prácticas están dominando entre las más elegidas por grandes y chicos para favorecer al medio ambiente y, además, entretenerse lejos de las pantallas.

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El reciclado de palets de madera siempre llama la atención, pero son las ideas DIY, siglas en inglés que significan “Hazlo tú mismo”, las que están ofreciendo alternativas para transformarlos. Los palets ofrecen una versatilidad inigualable para el diseño y la organización del hogar, precisan los expertos.

Beneficios de los jardines verticales

En esta oportunidad, una de las ideas DIY que se destaca es la creación de jardines verticales con palets de madera recuperados. Al respecto, desde el Observatorio Tecnológico de Hidalgo remarcan que en las grandes ciudades son pocos los afortunados que tienen espacio para hacer crecer un pequeño jardín o huerto dentro de casa, y por eso destacan el cultivo vertical de las plantas.

A través de un informe, la entidad precisó qué beneficios ofrece tener en casa un jardín vertical:



Disminuye la temperatura ambiente: Actúa como un escudo natural contra los rayos ultravioleta. Refresca el hogar logrando un ambiente más agradable.

Reduce tu factura de electricidad: Mantiene las habitaciones con una temperatura templada. Evita el uso constante de ventiladores y aire acondicionado.

Reduce el ruido: Funciona como una barrera acústica en las paredes. Disminuye la contaminación sonora que llega desde la calle.

Mejora la calidad del aire: Purifica el ambiente de forma natural y constante. Aporta aromas fascinantes según las plantas elegidas.

Embellece el espacio: Sirve como una decoración original, viva y versátil. Permite combinar distintas especies en cualquier rincón.

Fácil mantenimiento: Es una opción limpia que genera muy suciedad. Se cuida sin esfuerzo y evita dolores de espalda.

Toldo natural: Protege la vivienda de la exposición directa al sol. Bloquea la radiación en las horas y meses más molestos.

¿Cómo hacer un jardín vertical?

Teniendo en cuenta los beneficios que un jardín vertical puede sumar a nuestro hogar, a continuación se detalla una guía para poder crear uno utilizando palets de madera recuperados:



Materiales: Un palet de madera, tela de arpillera o malla geotextil, plástico grueso, engrapadora de tapicero y grapas, lija para madera, sustrato liviano y plantas a elección.

Paso a paso

Preparación de la madera



Lijado: Pasa una lija por toda la superficie para eliminar astillas, manchas de suciedad o asperezas. No hace falta que quede perfecto; el look rústico es parte de su encanto. Protección (Opcional): Si va a estar muy expuesto a la intemperie, puedes aplicarle una capa de barniz ecológico, lasur o aceite de linaza para proteger la madera de la humedad.

Crear los "bolsillos" para la tierra



Opción A (Estilo Bolsón Único): Consiste en forrar todo el fondo y los laterales interiores con la malla geotextil, creando una gran pared de contención. Para esto, recuesta el palet boca abajo, grapa la tela tensada por toda la espalda y la base, dejando libre solo el frente para poner las plantas entre las lamas.

Opción B (Estilo Jardineras Escalonadas): Es la más práctica. Consiste en usar los propios huecos internos del palet como maceteros independientes. Grapa la malla geotextil por dentro de cada "estante", fijándola firmemente a los listones de madera para formar cunas o bolsillos donde irá la tierra.

Relleno y sustrato



Coloca el palet en posición horizontal (boca arriba). Vuelca el sustrato dentro de los bolsillos. Asegúrate de presionar suavemente para que no queden huecos de aire, pero sin compactar demasiado la tierra. Deja un pequeño margen en el borde para que no se desborde al regar.

El momento de plantar

