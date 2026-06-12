Este es el motivo por el cual las mujeres aplican bicarbonato de sodio y vinagre en las canas

Las canas son una de las problemáticas que preocupan a las mujeres y buscan diversas maneras de poder ocultarlas mientras que otras prefieren lucirlas de manera natural.

Sólo volvió por la herencia | Programa del 11 de junio 2026 de Acércate a Rocío

Un truco que se ha popularizado es la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre de manzana como una alternativa casera para mejorar la apariencia de estos pelitos blancos y mantener el cabello limpio sin recurrir a tintes.

Los especialistas en salud capilar indican que esta mezcla ayuda a eliminar residuos, neutralizar tonos amarillentos y aportar brillo. Cabe destacar que sus efectos son temporales.

¿Cuál es el efecto de esta mezcla en las canas?

Si aplicas el bicarbonato de sodio y vinagre en las canas es un remedio casero para mejorar su apariencia y limpieza, pero no elimina ni “cura” las canas. Sus efectos son:

Limpiar profundamente el cabello: el bicarbonato tiene la capacidad de actuar como exfoliante suave y ayuda a eliminar residuos de productos, grasa acumulada y contaminación que pueden opacar el cabello. De esta manera las canas lucen más brillantes y limpias.

Neutralizar tonos amarillentos: por otro lado, tenemos el vinagre de manzana que puede equilibrar el pH y neutralizar reflejos amarillos que suelen aparecer en las canas, lo que da un tono más plateado y brillante.

Aportar brillo temporal: el vinagre también suaviza la cutícula del cabello, controlando el frizz y dando una apariencia más prolija y luminosa a las canas.

Unificar el tono: como se limpia y sella la cutícula, se produce un efecto en las canas por lo que se ven en menos contraste con el resto del cabello. Es ideal si tienes pocas canas.

Ten en cuenta que no hay evidencia científica de que el bicarbonato o el vinagre restauren el color natural o eliminen permanentemente las canas. Además, el uso excesivo causa resequedad, irritación o debilitamiento del cabello.