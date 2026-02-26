Así puedes afectar tu salud si te tallas los ojos frecuentemente

Si se le pregunta a las personas si se frotan los ojos constantemente, la respuesta general indicará que sí. Este es un hábito bastante normalizado entre la gente, sin embargo puede ser un serio riesgo para tus ojos, pues progresivamente (o incluso de manera inmediata) es una situación que provoca infecciones y afectaciones a la córnea. Esto es lo que indican los expertos.

Ventaneando | Programa completo 25 de febrero de 2026

¿Por qué frotarse los ojos constantemente no es un alivio real para el cansancio?

De manera fisiológica se explica que si te frotas los ojos, produces una sensación de alivio pero momentánea, pues se presionan los párpados y se estimulan los nervios sensoriales que rodean el ojo. Entonces, las lágrimas que se generan indican hidratación y descanso… pero por un pequeño momento. Sin embargo, cuando esto se vuelve repetitivo, puede traer consigo consecuencias microscópicas.

La Nature Reviews Disease Primers identificó al frotamiento ocular como uno de los principales provocadores de queratocono, la cual es una enfermedad que debilita y hace delgada la córnea. Y en el mismo sentido, la Frontiers in Medicine argumenta que dejar de frotarse los ojos detiene la propagación de este malestar… al menos en algunos pacientes.

Es decir, según las conclusiones de los expertos en el tema de la salud visual, esta dinámica realizada de manera constante y repetitiva puede causar daños significativos en los tejidos oculares, contribuye al desarrollo de enfermedades y aumenta el riesgo de infecciones.

¿Por qué la córnea es afectada cuando te frotas los ojos?

Quedó claro que frotarse de forma repetida la zona ocular puede generar severos problemas y es que la córnea es el tejido transparente que cubre la parte frontal del ojo. Su estructura se puede definir como delgada, tiene una estructura muy especializada y se vuelve extremadamente sensible. Ante eso, se generan microlesiones en la superficie corneal, la forma natural de la córnea sufre cambios y se genera una inflamación localizada.

Por ello, la voz de los expertos llama atentamente a que no se vuelva una práctica normalizada el frotarse los ojos. Las consecuencias pueden ser complicadas de revertir y la realidad es que se vuelve algo sumamente incómodo.