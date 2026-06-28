Estos son los mimics, aspecto de lo paranormal que preocupa a muchas personas actualmente

El tema de lo paranormal es algo que ha causado un interés general a lo largo de la historia. Puedes ser o no creyente, pero hay especialidades que precisamente hablan sobre estas circunstancias que rayan en lo metafísico-espiritual. Por eso, algunos de los que aseguran vivir experiencias como estas, indican que es horrible cuando se presentan mimics en el sitio donde tú te desenvuelves.

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¿Qué son los mimics en el mundo de lo paranormal?

Las personas que han vivido una experiencia así realmente se muestran angustiadas de haberlo experimentado, pues son presencias de entidades que se manifiestan a través de imágenes o sonidos. Es decir, los mimics son estos “espíritus” que tienen la capacidad de imitar voces, reproducir imágenes de familiares e incluso comportamientos que evidentemente confunden a quienes lo presencian.

Aquí la confusión y el miedo llegan cuando lo lógico de la situación no aparece. Si te hablan desde otra habitación y en esta no hay nadie o si ves a tu familiar cerca de ti pero sin lógica de que esto sea posible, es cuando entra el pánico. Por eso las personas que lo han experimentado, terminan demasiado asustadas.

El término de mimics precisamente significa imitadores, pues los expertos en la actividad paranormal aseguran que las apariciones no son al azar. Estos seres tienen la capacidad de replicar características de personas cercanas para impactar de manera más fuerte en el ámbito emocional de la experiencia sobrenatural.

¿Cuáles son las señales que suelen asociarse con los mimics?

De nueva cuenta, los expertos en la actividad paranormal hablan de que este tipo de encuentros son factibles, sin embargo también señalan que se pueden presentar cuando existe sugestión, estrés, fatiga o errores de percepción de parte de las personas. Y sin más, así es como se presentan los mimics, según lo dicho por los creyentes de estas manifestaciones.