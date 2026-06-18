El Chef Poncho Cadena manda un mensaje de calma por su ausencia en MasterChef 24/7: “Estamos perfecto”

La gala de beneficios y castigos no fue lo mismo sin el querido Poncho Cadena y su peculiar energía y es que no pudo estar presente debido a una complicación en su estado de salud; sin embargo, para evitar más especulaciones, el Chef mandó un mensaje de calma al inicio de la batalla por equipos de esta noche.

El Chef Poncho asegura su presencia en la gala de delantales negros

Luego de que la gala de esta noche comenzara con un increíble acto circense por parte de Vie de Cirque, Claudia Lizaldi le confirmó al público que sintonizaba la transmisión de la batalla por equipos que, por segunda noche consecutiva, Poncho Cadena no estaría presente en MasterChef 24/7; sin embargo, mostró un mensaje por parte del querido Chef.

El Chef empezó su mensaje agradeciendo todas las muestras de cariño y apoyo y afirmó que mañana estará presente en la gala de delantales negros "sí o sí".

Poncho dijo que se encuentra mejor de salud, pero que, por recomendaciones médicas, tuvo que asuntarse esta noche, pero que "estamos perfecto".

Cabe señalar que algunos cocineros de MasterChef 24/7 aseguraron ayer por la noche que Cadena tuvo que ausentarse debido a que se le subió mucho la presión.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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