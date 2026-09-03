En los últimos meses, un curioso fenómeno visual ha comenzado a transformar las fachadas de miles de hogares y negocios en todo el mundo. Si caminando por tu vecindario te has preguntado por qué recomiendan amarrar una cinta amarilla en la manija de tu entrada, la respuesta estpa en antiguas filosofías de armonización de espacios hasta estrategias modernas de enfoque psicológico.

Este pequeño lazo no es un adorno fortuito; se ha convertido en el detonante de una tendencia que busca cambiar la vibra con la que las personas cruzan el umbral de sus casas todos los días.

La explicación principal detrás de esta práctica se apoya firmemente en los principios del Feng Shui, que considera la puerta principal de un hogar como la parte más importante del inmueble por su función de filtro regulador de todo lo que ingresa a tu entorno íntimo.

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El significado de amarrar una cinta amarilla en la manija de tu puerta

De acuerdo con el Feng Shui, al amarrar un elemento de un color tan encendido en el picaporte, se busca generar un estímulo visual inmediato que active la mentalidad de prosperidad, equilibrio y protección desde el primer contacto físico con la vivienda.

En esta filosofía oriental el color amarillo representa al elemento Tierra, el cual simboliza estabilidad, arraigo, claridad mental y atracción de riqueza económica.

Si decides sumarte a esta corriente para reconfigurar la energía de tu acceso principal, los especialistas recomiendan seguir un protocolo detallado a manera de ritual.

Por esta razón debes colocar un listón amarillo en la puerta de entrada de tu hogar|Pexels: Æmyr Sahli

Paso a paso para colocar la cinta amarilla en tu puerta principal

Primero consigue material textil de calidad, opta por un listón de tela suave que luzca limpio, nuevo y agradable estéticamente. Mientras lo anudas a la manija de tu puerta, decreta una intención concentrando tus pensamientos en un objetivo específico, ya sea paz familiar, salud o éxito financiero.

Libera el entorno de obstáculos, ya que el amuleto pierde su efectividad si la entrada se encuentra sucia, obstruida por basura o acumulaciones de calzado viejo.

En el Feng Shui, el color amarillo simboliza protección y abundancia|Pexels: Æmyr Sahli

Sustituye conscientemente el listón cuando veas que la tela ha sido desgastada por el clima, trata de cambiarla constantemente para proyectar siempre una energía de renovación constante.