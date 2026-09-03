Cómo eliminar el olor a cañería de noche con solo 1 ingrediente de cocina

Uno de los principales problemas a los que nos exponemos durante este verano es que aparezcan malos olores en nuestro hogar, y uno de ellos es en las tuberías de casa que se puede provocar por varios motivos y que puede traer aparejado la aparición de insectos. Por lo general, estos olores se incrementan durante la noche que se expandirá por toda la cocina y para esto, hay un ingrediente de cocina que te ayudará a eliminar ese mal olor sin gastar tantos productos químicos.

Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 19 de agosto

Es fundamental poder mantener nuestro hogar libre de malos olores que pueden venir desde el exterior o incluso provocarse dentro de la misma casa, por lo que es clave saber detectarlos a tiempo para eliminarlos. Uno de ellos son los malos olores en las cañerías tanto del baño como de la cocina y que se incrementará durante la noche, y que seguro se impregnará por todas las superficies.

Para todos aquellos que no saben, el mal olor en las cañerías se produce por la acumulación de residuos orgánicos que se descomponen sin oxígeno y liberan químicos y olores que son desagradables; por la falta de limpieza, por la falta de ventilación, entre otros. Por este motivo, es que en lugar de acudir a productos químicos, hay un ingrediente de cocina que es realmente mágico y que seguro no sabías.

Cuál es el ingrediente que es ideal para eliminar el mal olor de la cañería

El ingrediente de cocina que te permitirá combatir el mal olor en las cañerías del hogar es el bicarbonato de sodio, considerado como uno de los grandes aliados de cocina y que podrás conseguir así un gran limpiador para eliminar malos olores. En este caso, te compartiremos cómo prepararlo.

Cómo preparar este limpiador para eliminar el mal olor