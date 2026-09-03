¿Por qué Luis de Llano fue arrestado por el caso Sasha Sokol? Esto dice los abogados de la cantante de Timbiriche

El equipo de representación legal de Sasha Sokol confirmó en un comunicado de prensa que este 2 de septiembre de 2026 a las 18:13 horas, el productor Luis de Llano fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. De acuerdo con el informe, se resistió a cumplir con lo ordenado en una sentencia definitiva e inapelable, por lo que impusieron un arresto de 15 horas.

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¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

De acuerdo con el equipo jurídico de Sasha Sokol, estas medidas se tomaron porque el productor no cumplió con sus obligaciones. Entre ellas, se encontraba pedir una disculpa pública a la cantante, además de la publicación de una síntesis de la sentencia donde se confirma su responsabilidad por daño moral. Todo esto luego de haberse comprobado que la cantante fue víctima de abuso sexual cuando era menor de edad.

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¿Luis de Llano fue condenado a prisión?

Cabe mencionar que esta detención no equivale a una nueva condena penal, ni significa que haya recibido una sentencia en prisión. En realidad, se trata de una medida que se utiliza para intentar hacer cumplir una resolución judicial dentro del proceso civil. Es por eso que los informes señalan que debe pasar 15 horas detenido por cada resolución jurídica.

¿Por qué el caso de Sasha Sokol llegó hasta la Suprema Corte?

Se sabe que Sasha Sokol inició el proceso después de denunciar públicamente la relación que tuvo con De Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. Este caso llegó hasta la SCJN, instancia que dejó en claro las responsabilidades civiles del productor, donde además se determinó que las acciones civiles relacionadas con el abuso sexual infantil no prescriben de la misma manera que otros asuntos.

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¿Qué había dicho Luis de Llano sobre la disculpa?

De hecho, el productor Luis de Llano ya había asegurado durante el mes de agosto que estaba dispuesto a cumplir con la sentencia, pero supuestamente declaró que los recursos legales interpuestos durante el proceso habían influido en el retraso. Después de eso, nunca estableció una fecha para ofrecer la disculpa pública.

