Los detalles pequeños de un hogar juegan un papel importante en la percepción del diseño interior. Una de estas piezas son las perillas de la puerta, las cuales suelen permanecer sin cambios durante años, pese a que son elementos que se utilizan todos los días. Por ello, traemos para ti estas 4 alternativas para hacer que el pasillo parezca más moderno. Conoce las 4 opciones para reemplazar el tendedero de piso tradicional y hacer que el cuarto de lavado parezca más amplio.

De acuerdo con especialistas de diseños de interiores, reemplazar los accesorios pequeños representa una de las remodelaciones con mayor impacto visual a menor costo. Una de las recomendaciones es optar por líneas simples, materiales resistentes y acabados mate, características que pueden ir bien en las perillas. Conoce las 3 alternativas para reemplazar los portarretratos tradicionales y hacer que las paredes del pasillo parezcan más limpias.

4 alternativas para reemplazar las perillas de puerta tradicionales y hacer que el pasillo parezca más moderno|IA

Las 4 alternativas para reemplazar las perillas

1. Tipo palanca: Este tipo de perillas son las principales para reemplazar las redondas tradicionales. Las manijas de palanca ofrecen mayor accesibilidad que los giratorios debido a que requieren menos fuerza y destreza manual. Cabe destacar que este tipo de herraje también aparece con frecuencia en proyectos residenciales modernos.

2. Jaladeras alargadas: Este tipo de perillas fue utilizado durante años en oficinas y edificios comerciales, pero recientemente se incorporaron al diseño residencial gracias a su estética limpia. Lo destacable es que son hechas de acero inoxidable, material que destaca por su resistencia a la corrosión, facilidad de limpieza y larga vida.

3. Negro mate: Es uno de los diseños favoritos del interiorismo contemporáneo. Este color aporta contraste sin perder la elegancia. Lo mejor de todo es que combina con materiales como madera, concreto, mármol y piedra natural. Cabe mencionar que puede integrarse tanto en viviendas de estilo industrial como en ambientes minimalistas o modernos.

4. Sistemas ocultos: Una de las alternativas consiste en instalar puertas con sistemas de apertura ocultos o jaladeras integradas al panel. Estos objetos reducen el riesgo de golpes o enganches en áreas de circulación estrechas.