Para qué sirve colgar una tela blanca en la ventana de un coche y por qué se hace

Entre conductores hay diversos señalamientos, que aunque pueden ser informales, representan una importante vía de comunicación en diversos casos, especialmente cuando se está manejando es por eso que en esta ocasión te decimos cuál el el significado de que un auto en movimiento tenga una sábana blanca en su ventana.

¿Por qué se cuelga una tela blanca en la ventana de un coche cuando va circulando?

De acuerdo con la información proporcionada por el Manual de Conductor de Carolina del Norte, establecido en Estados Unidos, una tela blanca puesta en la ventana de un vehículo, cuando este se encuentra en movimiento o incluso está detenido, señala que hay una emergencia, lo que permite que otros conductores estén alertados. Algunos de estos casos pueden representar que el coche presenta fallas mecánicas, por lo que el conductor necesita ayuda; o bien, que simplemente lleva prisa por algún tema médico. De acuerdo con lo que señalan las autoridades la instrucción consiste en atar una sábana blanca en la manija de la puerta izquierda de la puerta. Si el auto está estacionado incluso se puede levantar el capó.

¿En dónde se practica el código de utilizar una sábana blanca en la ventana del auto?

Este código es universal, lo que significa que se utiliza en todas partes del mundo; es decir en carreteras y autopistas a nivel internacional. Todas las personas que se encuentran manejando un carro pueden hacer uso de la señal, siempre y cuando sea verdad y estén atravesando por una emergencia. Por otro lado, es importante destacar que esta seña solo es una forma de alertar por lo que no sustituye ni elimina las reglas de tránsito y por ende tampoco exime de multas viales. Por su parte, colocar una tela en la ventana no establece, según las normas y reglas establecidas, que el auto debe tener prioridad, simplemente ayuda a alertar a los conductores que se encuentran en la circulación. Es importante hacer uso de este código de manera responsable y prudente.