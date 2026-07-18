El secreto de los rizos de Marc Cucurella: así cuida su cabello el finalista del Mundial 2026 

Este domingo 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, partido que será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. Pero lo que es tendencia en el mundo de la belleza son los rizos del español Marc Cucurella, quien cuida su cabello cuidadosamente, a fin de que luzca brilloso.

Cucurella es uno de los baluartes de la selección española y quien confía en que saldrán campeones, pues ya hasta aseguró que, de conseguir el título, se tatuará el rostro de su entrenador Luis de la Fuente. Es momento de apoyar a tu selección con estos diseños de uñas de la justa mundialista que culmina este domingo.

El español tarda diariamente entre 30 y 45 minutos arreglando sus rizos.|Selección Española de Futbol

El secreto del cuidado de los rizos de Marc Cucurella

El lateral ha confesado que mantener su pelo no es tarea sencilla, ya que diariamente batalla con los nudos, por lo que requiere entre 30 y 45 minutos de su tiempo para peinarlo y luzca con mayor definición.

Para ello, el seleccionado español utiliza productos específicos, como champús y mascarillas hidratantes para cabello rizado. Un punto a destacar es que no utiliza los llamados "productos 2 en 1".

Después de bañarse o lavarse el cabello, Marc lo deja secar al natural; queda prohibido utilizar secadora. Una pieza indispensable en cada uno de los entrenamientos y partidos es la cinta de pelo, la cual le ayuda a mantener sus rizos fuera de su rostro y así desempeñar su trabajo de la mejor manera dentro del terreno de juego.

El motivo por el cual Marc Cucurella se dejó crecer los rizos

Marc Cucurella lleva su característica melena desde la infancia, una idea de su madre, Patricia Saseta, cuya finalidad era identificarlo de todos los niños desde las gradas de los campos de juego. No obstante, con el paso de los años, los rizos se quedaron y hoy es la principal característica y sello del jugador del Real Madrid.