DIY de guirnaldas y banderines con los colores de tu Selección favorita en la clausura del Mundial 2026

Es oficial, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su fin ya que este domingo 19 de julio se llevará a cabo la gran final, es por eso que en esta ocasión te presentamos dos maneras muy fáciles de decorar tu casa para ver la transmisión del partido entre Argentina y España.

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DIY de guirnaldas: ¿Cómo hacerlas de manera fácil y rápida?

Para realizar estas guirnaldas puedes utilizar los colores que más prefieras; si apoyas a la selección de Argentina utiliza tonos en color azul, amarillo y blanco y si eres team España haz la decorazión con amarillo y rojo.

Necesitarás cartulinas de color, cada una la dividirás a la mitad y con una regla harás divisiones de 5.5 cm. Harás las marcas de los centímetros arriba, abajo y en el centro para después conectar las líneas. Quedarán de 5.5 cm x 25 cm apróximadamente. Después harás el mismo paso en todas tus cartulinas. Una vez que termines comenzarás a unir las tiras con ayuda de una engrapadora e irás tejiendo todas formando una cadena. Ahora bien si lo prefieres puedes decorar con brillantina e incluso imágenes de tu selección favorita para añadir detalles y que la decoración sobresalga en la habitación en donde decidas colocarla.

DIY de Banderines: ¿Cómo hacerlos de manera fácil y rápida?

Sin duda alguna la mejor manera de decorar para ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es haciendo banderines de la selección que apoyes en este último encuentro, es por eso que te decimos cómo realizarlos de manera fácil y rápida.

Para realizar estos banderines necesitarás hojas de colores; elige los tonos alusivos a la bandera de la selección que apoyes en esta gran final del mundial. Doblarás todas las hojas por la mitad y después las cortarás. Una vez listo, doblarás esas hojas por la mitad y doblarás de nuevo por la mitad en forma triangular, una punta deberá ir hacia arriba y otra hacia abajo y recortarás el excedente de papel. Al final solo las pagarás en un lazo; este puede ser dorado o plateado, puedes utilizar cinta adhesiva para este paso.