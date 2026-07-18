Recetas MasterChef 24/7: quesadillas de huitlacoche al estilo del Chef Herrera, rápidas y deliciosas

Antes de comenzar con los retos en la cocina de MasterChef 24/7, el Chef Herrera compartió desde la despensa una receta sencilla que demuestra que no se necesita una preparación complicada para disfrutar uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía mexicana. El juez mostró cómo preparar unas tradicionales quesadillas de huitlacoche, ideales para una comida rápida, pero llena de sabor.

MasterChef 24/7: las quesadillas de huitlacoche al estilo del Chef Herrera

El Chef de MasterChef México 2026 explicó que el secreto de esta preparación está en respetar el sabor del huitlacoche y acompañarlo con pocos elementos que potencien sus cualidades. y Añadió que este hongo es "uno de los más emblemáticos de la cocina mexicana".

El Chef Herrera presenta el huitlacoche como uno de los componentes más representativos de la gastronomía en México.|Canva

Lo necesario para las quesadillas y el proceso de preparación, de acuerdo con las instrucciones del Chef Herrera son:

Ingredientes:



Huitlacoche

Cebollita y un poco de ajo.

Una o dos cucharadas de manteca de puerco.

Tortillas de maíz.

Queso y hojas de epazote.

Salsa verde milpera.

Preparación:



Guiso base: Se debe "rasurar" el huitlacoche y picar finamente la cebolla y el ajo. Sofreír: En un sartén con la manteca de puerco, se doran el huitlacoche, la cebolla y el ajo hasta que los ingredientes estén bien integrados y cocidos. Sazonar: Una vez cocido el guiso, se procede a sazonar al gusto. Armado: Sobre una tortilla de maíz, se coloca una porción de queso, el guiso de huitlacoche y unas hojas de epazote. Finalización: Se cierra la tortilla y se calienta hasta que el queso se derrita completamente. Servicio: Se recomienda servir las quesadillas acompañadas de salsa verde milpera.

Con esta receta presentada en las redes sociales de MasterChef 24/7, el Chef Herrera demuestra que un platillo clásico puede prepararse en pocos minutos sin perder su esencia, ofreciendo una opción práctica, económica y llena de sabor para disfrutar en casa.

MasterChef México: ¿Cómo prepar una salsa verde milpera?

Para servir, el Chef Herrera recomienda acompañar las quesadillas con una salsa verde milpera, un complemento que aporta frescura y un ligero toque picante, además de resaltar el sabor terroso del huitlacoche. Durante su explicación, el juez de MasterChef 24/7 destacó que esta combinación representa una de las expresiones más auténticas de la cocina mexicana.

El Chef Herrera habló sobre la importancia de elegir los platos correctos para cada preparación|ESPECIAL

La salsa verde milpera es una de las más tradicionales de la cocina mexicana. Se caracteriza por combinar tomate verde con chiles y otros ingredientes que suelen crecer juntos en la milpa, lo que le da un sabor fresco, ligeramente ácido y con un toque ahumado cuando los elementos se asan. Esta es una receta fácil.

Ingredientes:



500 g de tomate verde (tomatillo)

2 chiles serranos (o al gusto)

2 chiles jalapeños

2 dientes de ajo con cáscara

1/4 de cebolla blanca

Un puñado de cilantro fresco

Sal al gusto

1 cucharada de agua (opcional, si deseas una consistencia más ligera)

Preparación:



Lava los tomates y los chiles. Asa los tomates, los chiles, la cebolla y los ajos en un comal o sartén caliente hasta que estén bien tatemados por todos lados. Los tomates deben estar suaves y ligeramente reventados. Retira la cáscara quemada de los ajos. Coloca en la licuadora los tomates, los chiles, la cebolla, los ajos, el cilantro y la sal. Licúa solo unos segundos. Lo ideal es que la salsa quede ligeramente martajada y no completamente lisa. Si quedó muy espesa, añade una cucharada de agua y vuelve a licuar brevemente. Rectifica la sal y sirve.

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