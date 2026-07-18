Prepara un delicioso postre de banana split bajo en calorías y sin horno

Los postres no siempre tienen que ser calóricos y llenos de azúcares. Cada vez se están popularizando más aquellos antojitos fáciles de preparar y que no agregan calorías de más como este delicioso banana split.

Sin dudas, las bananas son una fruta no solo económica, sino que la podemos encontrar todo el año. Además, es perfecta para poder preparar postres debido a su textura y dulzura natural.

¿Cómo preparar un postre de banana split?

Con esta receta vas a poder tener un postre muy suave y delicioso en cuestión de minutos. Es un buen acompañante para cuando quieres comer algo dulce en la tarde o como un cierre después de las comidas.

Por otro lado, tenemos que mencionar que es una preparación versátil ya que le puedes agregar cacao amargo, frutos secos o canela para ir aportando nuevos sabores sin perder la esencia saludable.

Los ingredientes que necesitas para el postre son:



2 bananas maduras

2 cucharadas de yogur natural o griego descremado

1 cucharadita de dulce de leche light (o común, en poca cantidad)

Esencia de vainilla (opcional)

Toppings a elección: cacao amargo, chips de chocolate, granola o frutos secos

Preparación:

Primero deberás pelar y cortar las bananas en rodajas finas.

Luego vas a pisarlas con un tenedor o procesarlas para lograr textura cremosa.

Agregar el yogur natural o griego y mezclar bien hasta que quede uniforme.

Coloca la preparación en un recipiente apto para freezer y dejar reposar 1 hora.

Incorporar una cucharadita de dulce de leche y marmolear suavemente.

Servir en copas individuales con el topping elegido.

Esta es una gran oportunidad para comer algo rico, pero saludable para disfrutar en familia o con amigos. Es económico, fácil de preparar y delicioso por lo que no puedes dejar de probarlo. Ahora manos a la obra y prepara tu postre.