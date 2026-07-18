Ixdit y Carmen hacen una tregua en el viernes de festejo en MasterChef 24/7: “Las fiestas unen”

Aunque hay evidencia de que algunos cocineros de MasterChef 24/7 no tienen la mejor relación con sus compañeros, hay ocasiones en que deciden dejar de lado sus diferencias por un momento y en la noche del 17 de julio, el público que siguió la transmisión 24/7 del reality show fue testigo de una reconciliación breve, pero significativa, pues Ixdit y Carmen se dieron un abrazo luego de la gala de salvación.

Despúes de que todos los participantes que cocinaron en el segundo reto de la gala recibieran un mandil negro por su desastroso desempeño, los concursantes fueron recibidos por una fiesta en el Mundo MasterChef, en la cual hubo música, pizza y luces.

Después de que los cocineros entraran en calor y comieran un poco, algunos participantes exhortaron a Luis y Antrax, conocidos por su rivalidad en la cocina más poderosa de México, a darse un abrazo y dejar de lado sus diferencias al menos por esa noche, los cuales, después de mucha insistencia, accedieron a hacer las paces.

Cabe señalar que no fueron los únicos en hacer un gesto amable, pues Carmen e Ixdit siguieron su ejemplo y se abrazaron brevemente; sin embargo, es necesario apuntar que cuando Carmen le pidió a Michelle que hiciera lo propio con su compañera, la cocinera siguió su camino a su cuarto en el Mundo MasterChef.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Ramahá, Luis, Flor, Jazmín, Nora, Daniela, Carmen y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 19 de julio.

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