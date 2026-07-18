Cartelera completa participantes de La Velada del Año 2026; los famosos que subirán al ring del boxeo

Estamos a pocos días de vivir uno de los momentos más emocionantes y esperados del mundo digital y de entretenimiento; así es, hablamos de la Velada del Año, estes 2026 contará con su sexta edición. Cada combate promete llenar de adrenalina, emoción e intriga todos los espectadores, especialmente porque la cartelera cuenta con una lista de participantes que son altamente reconocidos en redes sociales y la industria musical, es por eso que en esta ocasión te presentamos la lista completa de todos los participantes de la Velada del Año VI.

Velada del Año VI: Lista COMPLETA de todos los combates de la sexta edición

Este año el ring de la Velada del Año VI contará con la presencia de grandes streamers e influencers así como artistas musicales. Recientemente se llevó a cabo el cara a cara en donde se demostró la tensión que prevalece entre todos antes de la gran pelea. Este año La Velada del Año VI contará con 10 enfrentamientos. A continuación te decimos quiénes participarán.



TheGrefg contra IlloJuan (Combate Principal)

YoSoyPlex contra Fernanfloo (Combate co-estelar)

Marta Díaz contra Tatiana Käer

Samy Rivers contra RoRo

ByViruzz contra Gero Arias

Lit Killah contra Kidd Keo

Alondrissa contra Angie Velasco

Clersss contra Natalia MX

Edu Aguirre contra Gastón Edul

La Parce contra Fabiana Sevillano

Velada del Año VI: ¿Qué artistas musicales se presentarán?

La sexta edición de la Velada del Año contará con la presencia de grandes figuras de la industria musical, cantantes que ofrecerán una presentación que promete ser única aunque hasta el momento se desconoce cuáles serán las canciones que interpreten arriba del escenario. A continuación te compartimos la lista completa de estas celebridades.



Yandel

Juanes

Lucho RK & La Pantera

Bad Gyal

Anuel AA

Velada del Año VI: Fecha, hora y dónde ver GRATIS y ONLINE

La Velada del Año se llevará a cabo el próximo 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Aunque si te encuentras en otros países este será la hora de transmisión:



México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m

Este evento podrás disfrutarlo gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibail Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.