"¿Quieres el mandil negro? Tómalo": El Chef Poncho Cadena EXPLOTA por la actitud de Flor en la degustación de la salvación

La tensión volvió a MasterChef 24/7, pues la actitud de los cocineros en el segundo reto de la gala de salvación de este 17 de julio provocó la molestia de los paladares más exigentes de México; sin embargo, la que se robó los reflectores fue la de Flor, pues provocó, específicamente, el enojo del Chef Poncho Cadena. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que Ixdit subiera al balcón tras haber triunfado en el primer reto de la gala en el que tuvieron que preparar rollos suizos, Julio, Carmen, Daniela, Nora, Jazmín y Flor tuvieron que seguir cocinando y su encomienda fue realizar nueve galletas idénticas con tres cafés; sin embargo, el resultado estuvo muy lejos de lo deseado.

Durante la degustación del platillo de Flor, el cual no cumplió el reto debido a que solamente presentó cuatro galletas, el Chef Poncho Cadena detuvo "con el mayor respeto" la presentación de la cocinera debido a que no llevó a cabo ni el 40% del desafío.

El Chef le pidió a Flor que no lo presionara con sus observaciones, ya que estaba tratando de explicarle las razones por las que no probaría su platillo y que si su manera de retarlo era decirle que quería el mandil negro, podía tomarlo.

Cuando Flor le ofreció una disculpa, el Chef le dijo que sería para ella debido a que él ya sabe cocinar y que solamente buscaba que hiciera los mejores platillos de los que es capaz.

Luego de señalar que la ha tratado a ella y a todos los participantes con respeto, Cadena dijo que no es culpable ni responsable de que algún cocinero porte un mandil negro y que se les está haciendo costumbre las faltas de respeto, las cuales no está dispuesto a tolerar más en el reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Emmanuel, Ramahá, Luis, Flor, Jazmín, Nora, Daniela, Carmen y Julio; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 19 de julio.

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