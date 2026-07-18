Votaciones MasterChef 24/7: HORA LÍMITE hoy 18 de julio para apoyar a tu cocinero favorito a evitar la eliminación

El noveno domingo de eliminación en MasterChef 24/7 promete estar lleno de emociones intensas y momentos sorpresivos para todos. Y los que tendrán que esforzarse al máximo para no quedar fuera, son los cocineros que tienen delantal negro y deberán buscar la salvación, tanto con sus platillos como con los votos del público.

Para darle todo tu apoyo a tu favorito, solo tienes que entrar al sitio web o app de Azteca UNO, donde podrás repartir 10 VOTOS GRATIS. La HORA LÍMITE para votar HOY sábado es a las 23:59 horas. Los resultados serán anunciados por Claudia Lizaldi en la gala del 19 de julio, justo antes de que los jueces den su veredicto final.

¿Quién es el eliminado de MasterChef 24/7 el 19 de julio? TODOS los cocineros con delantal negro

Luego de las intensas pruebas del viernes de salvación, solamente Ixdit logró salvarse gracias a su versión del swiss roll que conquistó a los jueces. En el balcón también está Lancer, que ganó como capitán, para luego salvar a Claudia y Michelle por el trabajo que hicieron en equipo. Y el que arrasó en las votaciones del jueves fue Antrax, que una vez más puso en evidencia el gran apoyo que tiene de sus seguidores.

En contraste, los que no presentaron buenos platillos y ya están en riesgo de quedar fuera de MasterChef 24/7, son:



Emmanuel

Flor

Jazmín

Nora

Carmen

Ramahá

Julio

Daniela

Luis

Ellos son todos los participantes eliminados de MasterChef 24/7 hasta la semana 9

Javier Lara "Chuleta Metalera"

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lula Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael "Perro del mal"

Diego Smi-Lee

Camila Souza

Por otra parte, la que también quedó fuera de la cocina más famosa de México fue María, quien tomó la decisión de renunciar a MasterChef 24/7 por problemas de salud. De modo que el domingo 21 de junio se presentó por última vez para dar gracias a los chefs y profesores y tuvo una despedida muy emotiva con sus compañeros.