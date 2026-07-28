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Prepara un increíble shampoo casero anticaspa para cuidar el cuero cabelludo

Este es un gran producto para que puedas eliminar estas escamas blancas que son molestas y causan inseguridad.

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La caspa debería desaparecer.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Sin dudas, uno de los principales problemas que aparece en el cabello es la caspa que suele generarse por el exceso de grasa, la resequedad o la acumulación de productos. Para ello podemos encontrar una gran variedad de productos en el mercado, pero aquí te vamos a dejar una mezcla casera para un shampoo que te ayudará con este problema.

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La caspa produce escamas blancas que son notorias en cabello y ropa que puede ir acompañada de comezón, irritación y sensibilidad. De esta manera se ve afectada la confianza y comodidad de las personas.

¿Cómo preparar este shampoo casero para la caspa?

Cabe mencionar que este shampoo no sustituye a un tratamiento médico si tu caso es persistente o severo. Este producto puede ayudar a mejorar la salud del cabello y aliviar las molestias leves.

Ingredientes

  • 250 mililitros de shampoo neutro, preferentemente sin fragancias fuertes.
  • 5 gotas de aceite esencial de árbol de té.
  • 1 cucharada de gel de aloe vera natural.
  • 5 gotas de aceite esencial de romero (opcional).

Preparación

  • El primer paso es colocar el shampoo neutro en un recipiente limpio.
  • Luego agrega el gel de aloe vera y mezcla hasta obtener una consistencia uniforme.
  • Vas a incorporar las gotas de aceite esencial de árbol de té y en caso de que quieras puedes colocarle aceite esencial de romero.
  • Coloca la mezcla nuevamente en el envase del shampoo y agita suavemente antes de cada uso.
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Puedes tapar las canas usando shampoo especial todos los días.|(ESPECIAL/Canva)

A la hora de utilizarlo debes lavar el cabello como acostumbras, masajea el cuero cabelludo durante dos o tres minutos para que actúen los ingredientes. Luego enjuaga el cabello con abundante agua.

La utilización de este shampoo te permitirá un cuero cabelludo limpio y equilibrado por sus ingredientes. Si la caspa persiste durante varias semanas, empeora, tienes inflamación, heridas o caída del cabello, pues lo mejor es ir a un especialista.

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