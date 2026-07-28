Prepara un increíble shampoo casero anticaspa para cuidar el cuero cabelludo

Sin dudas, uno de los principales problemas que aparece en el cabello es la caspa que suele generarse por el exceso de grasa, la resequedad o la acumulación de productos. Para ello podemos encontrar una gran variedad de productos en el mercado, pero aquí te vamos a dejar una mezcla casera para un shampoo que te ayudará con este problema.

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La caspa produce escamas blancas que son notorias en cabello y ropa que puede ir acompañada de comezón, irritación y sensibilidad. De esta manera se ve afectada la confianza y comodidad de las personas.

¿Cómo preparar este shampoo casero para la caspa?

Cabe mencionar que este shampoo no sustituye a un tratamiento médico si tu caso es persistente o severo. Este producto puede ayudar a mejorar la salud del cabello y aliviar las molestias leves.

Ingredientes



250 mililitros de shampoo neutro, preferentemente sin fragancias fuertes.

5 gotas de aceite esencial de árbol de té.

1 cucharada de gel de aloe vera natural.

5 gotas de aceite esencial de romero (opcional).

Preparación



El primer paso es colocar el shampoo neutro en un recipiente limpio.

Luego agrega el gel de aloe vera y mezcla hasta obtener una consistencia uniforme.

Vas a incorporar las gotas de aceite esencial de árbol de té y en caso de que quieras puedes colocarle aceite esencial de romero.

Coloca la mezcla nuevamente en el envase del shampoo y agita suavemente antes de cada uso.

Puedes tapar las canas usando shampoo especial todos los días.|(ESPECIAL/Canva)

A la hora de utilizarlo debes lavar el cabello como acostumbras, masajea el cuero cabelludo durante dos o tres minutos para que actúen los ingredientes. Luego enjuaga el cabello con abundante agua.

La utilización de este shampoo te permitirá un cuero cabelludo limpio y equilibrado por sus ingredientes. Si la caspa persiste durante varias semanas, empeora, tienes inflamación, heridas o caída del cabello, pues lo mejor es ir a un especialista.