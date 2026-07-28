Eclipse solar 2026: este es el ritual para manifestar cambios positivos en agosto

El 12 de agosto de 2026 se llevará a cabo un fenómeno astronómico muy interesante que es el eclipse total de Sol. El mismo se podrá observar en algunos puntos de Europa, pero, aunque no lo puedas ver si puedes llevar a cabo un ritual poderoso.

Noticias Veracruz del 28 de julio 2026

Los eclipses solares tienen un gran significado para las corrientes espirituales y esotéricos. Es un gran momento de transformación, cierre de ciclos y renovación energética. Es por esto que es un gran momento para reflexionar y preparar un camino para nuevos comienzos.

¿Qué ritual debes hacer para este eclipse solar?

Para obtener energías renovadas y poder abrir los caminos para lo que resta del año, pues hay cosas que se deben hacer o no para obtener los objetivos que realmente buscas.

Las cosas que no debes hacer:

Es importante que no manifiestes ni realices rituales para atraer deseos materiales. Hay quienes creen que la energía del eclipse es inestable, por lo que las intenciones podrían tomar un rumbo inesperado.

Evita tomar decisiones importantes de manera impulsiva. Es recomendable que se espere unos días antes de firmar contratos, terminar relaciones o iniciar proyectos.

No cargar cristales o herramientas energéticas bajo el eclipse. Esta energía no es recomendable para recargarlos.

|Crédito: Archivo FIA

No alimentar conflictos o discusiones. Se cree que las emociones pueden intensificarse durante este tipo de fenómenos, favoreciendo malentendidos.

Lo que sí puedes hacer:

Dedica unos minutos a la introspección: puedes meditar, respira profundamente o escribe un diario para marcar lo que quieres dejar atrás.

Realiza un ritual de liberación: escribe en un papel hábitos, miedos o situaciones que ya no quieres en tu vida y, después del eclipse, deséchalo de forma simbólica como señal de cierre.

Limpia energéticamente tu espacio: utiliza incienso, palo santo, copal o mediante una limpieza física de tu hogar como símbolo de renovación.

Practica la gratitud: agradece lo aprendido durante la etapa que termina y mantén una actitud abierta a los cambios que llegarán.

Descansa y escucha tu intuición: es un buen momento para disminuir el ritmo y conectar contigo mismo.