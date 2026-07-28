Todos los conciertos de regional mexicano en agosto; fechas, precios y recintos

¿Amas el regional mexicano y no sabes qué plan armar durante agosto? Eso terminó ya que te presentamos la cartelera completa de los conciertos que habrá el próximo mes en México, definitivamente son presentaciones que no te puedes perder por nada del mundo si lo tuyo es la banda y el norteño, así que ve preparando tus botas y sombrero porque seguro no te resistirás a esta lista.

Conciertos de regional mexicano: Cartelera COMPLETA del mes de agosto en 2026

No cabe duda que hoy en día el regional mexicano se ha posicionado como uno de los géneros más importantes dentro de la industria musical ya que actualmente en la plataforma de Spotify existen miles de usuarios escuchando a los máximos exponentes del género.

Concierto: El Fantasma y Los Huracanes del Norte

El Fantasma y Los Huracanes del Norte se presentarán con su gira “Rancheando en la Ciudad" este próximo 01 de agosto en punto de las 21: 00 hrs (tiempo del centro de la Ciudad de México) en la Arena Ciudad de México y los boletos van desde los $377 pesos mexicanos hasta los $3,765.

Concierto: Los Alegres del Barranco

Si eres fan de temas como "El Costal Lleno de Piedras", "El 701" y "El Doble R" sin duda alguna no te puedes perder el concierto de Los Alegres del Barranco que están de gira con su tour “Siempre Alegres”. La reconocida agrupación se presentará el próximo 07 de agosto en punto de las 21: 00 hrs (tiempo del centro de la Ciudad de México) en la Arena Ciudad de México y los boletos van desde los $502 pesos mexicanos hasta los $3,765.

Concierto: El Komander

"El Jefe del Corrido Alterado" pisará la Ciudad de México para encender el escenario con temas únicos que pondrán a cantar a todos los asistentes. En esta ocasión El Komander llega casi a cerrar el mes ya que se presentará el 27 de agosto de 2026 en la Arena Ciudad de México en punto de las 21: 00 hrs, tiempo del centro de la CDMX. Los boletos los podrás adquirir desde los $691 hasta los $3,138 pesos mexicanos. Esta gira llamada “El Komander de Rancho en Rancho con Amigos” contará con la presencia de los artistas importantes dentro del género; Fidel Rueda y Lenin Ramírez.

¿Quiénes son los artistas más influyentes en México del género regional mexicano?

Hoy en día existen diversos artistas que han roto barreras con su música y han impactado en diversas generaciones, dentro de los más reconocidos se encuentran Los Tigres del Norte, Banda MS, Peso Pluma, Natanael Cano, Carin León y Christian Nodal; si bien, cada uno conserva un estilo musical distinto así como trayectorias diferentes, todos han sabido posicionarse y conseguir un éxito rotundo que se ha visto reflejado en la preferencia que mantienen con el público.