Siempre hemos oído de la importancia de cuidar nuestra piel, y no solo en el verano. La Inteligencia Artificial (IA) se ha encargado de analizar diferentes bases de datos y remarca que para cuidar la piel de forma efectiva, es fundamental mantener una rutina constante basada en la limpieza suave para eliminar impurezas, una hidratación profunda que preserve la barrera cutánea y el uso diario de protector solar para prevenir el daño oxidativo y el envejecimiento prematuro.

Noticias San Luis Potosí del 7 de abril 2026

Además, la aplicación Gemini invita a complementar estos pasos con una alimentación rica en antioxidantes, un descanso reparador y el uso de mascarillas naturales según el tipo de cutis que tengamos. Sin embargo, existen casos concretos como la aparición de manchas en la piel para lo cual hay una explicación y una ayuda casera.

¿Por qué aparecen manchas en la piel?

Desde el Instituto Mayo Clinic afirman que las manchas en la piel por lo general son conocidas como manchas de la edad y se trata de pequeñas áreas planas y oscuras en la piel. Sus expertos advierten que estas varían en tamaño y suelen aparecer en zonas expuestas al sol, como la cara, las manos, los hombros y los brazos.

Los especialistas de Mayo Clinic remarcan que las manchas de la edad son comunes en los adultos mayores de 50 años, pero pueden aparecer en personas más jóvenes en caso de que pasen mucho tiempo al sol. La clave siempre estará en el cuidado y es por eso que para prevenirlas se aconseja evitar el sol entre las 10 am y las 2 pm, usar protector solar, usar prendas de tejido ajustado que tapen los brazos y las piernas, así como sombreros o gorras.

¿Un tónico contra las manchas de la piel?

De todos modos y tal como se señaló anteriormente, hacerle frente a las manchas de la piel no solo tiene como primera medida la consulta con un especialista. La Inteligencia Artificial hace referencia a la preparación de un tónico aclarante que ayuda a conseguirlo de forma natural.

Gemini remarca que es fundamental utilizar ingredientes con propiedades despigmentantes y antioxidantes, además de seguir el siguiente paso a paso para elaborar un tónico efectivo y seguro:

Ingredientes

1/2 taza de arroz orgánico (blanco preferiblemente).

1 taza de agua destilada o purificada.

1 sobre de té verde (o una cucharada de hojas sueltas).

Preparación

Limpieza del arroz: Enjuaga brevemente el arroz con un poco de agua para eliminar impurezas superficiales. Desecha esa primera agua. Extracción en frío: Coloca el arroz limpio en un recipiente con la taza de agua destilada. Déjalo reposar entre 2 a 4 horas. Durante este tiempo, el agua se tornará blanquecina; estos son los nutrientes que buscamos. Preparación del té: Mientras tanto, prepara una infusión de té verde muy concentrada con apenas 1/4 de taza de agua caliente. Deja que se enfríe por completo. Mezcla y filtrado: Cuela el arroz y reserva solo el agua. Mezcla el agua de arroz con el té verde ya frío. Almacenamiento: Vierte el tónico en un frasco de vidrio, preferiblemente con atomizador.

Modo de uso y precauciones