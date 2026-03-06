Las cejas que son tendencia para esta primavera-verano

Las cejas son un elemento importantísimo para mantener un look equilibrado del rostro. Su apariencia va a ayudar a que nuestro look se vea completo por lo que debes elegir la forma que mejor vaya contigo.

Día Mundial de la Audición: Razones por las que se pierde el sentido auditivo

A lo largo del tiempo hemos visto como las tendencias de las cejas ha cambiado constantemente. En este 2026 habrá que recurrir a los expertos para poder dar con las siluetas y colores que se utilizaran este año.

¿Cuáles son las cejas en tendencia?

Cejas “al natural”

Una de las tendencias es no prestarle atención del todo. A la hora de llevar a cabo tu makeup puedes saltarte el arreglo de las cejas. Puedes llevarla en su forma y color natural, dando como resultado un look que, además de suavizar los rasgos faciales, le deja todo el protagonismo al resto del beauty look, haciéndolo más versátil y fácil de conseguir.

Bleached brows

Luego nos encontramos con el estilo que acentúa los ojos, aporta luminosidad y alarga la frente. Es importante que cuentes con la ayuda de un experto para que puedas lograr el tono deseado.

Cejas (casi) invisibles

Este es un tono un poco extremo ya que son invisibles. Si bien pueden confundirse con las decoloradas, estas se caracterizan por ser casi imperceptibles. Son una opción que se puede conseguir con un gel o pegamento en barra, peinarlas a tu gusto y aplicar un poco de polvo para lograr un acabado trendy sin sacrificar más allá de una noche.

Cejas pobladas y esponjosas

Aquí le decimos adiós a las pinzas porque en esta temporada se busca dejarlas ser. La tendencia es buscar que sea vean esponjosas. Si no tienes las cejas pobladas naturalmente puedes recurrir a un serum que las haga crecer rápido, pero si no puedes esperar para conseguir este terminado, su efecto desenfadado también se logra peinándolas, rellenando los espacios vacíos y aplicando un gel transparente para desordenarlas.