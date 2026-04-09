Las 4 principales causas que provocan el dolor de espalda

El dolor de espalda es un síntoma terrible que ciertas personas han tenido que experimentar en su vida; sin embargo, los expertos en el tema detallan que hay 4 principales causas que pueden estar provocando esas dolencias, por lo que es importante identificar qué lo genera.

Si tú sufres de esas molestias, entonces descubre qué lo ocasiona para que puedas atender mejor la situación, alternativas que se van a convertir en fundamentales.

¿Qué genera el dolor de espalda?

Según el portal de Mayo Clinic, explica que el dolor de espalda suele aparecer sin causa alguna, pero pueden existir ciertas afecciones que se relacionan con la terrible molestia. Los expertos detallan cuáles pueden ser las principales causas que deben ser diagnosticadas por personal médico:



Torcedura muscular o de ligamentos.

Abultamiento o rotura de disco.

Artritis o Osteoporosis.

Espondilitis anquilosante.

Además de temas de salud o padecimientos, también pueden deberse a situaciones cotidianas, las cuales podemos prevenir, logrando que las molestias no formen parte de nuestra jornada, de las cuales se destacan las siguientes principales causas, según los expertos de Cleveland Clinic:



Mala postura al dormir: Se recomienda no dormir boca abajo; optar por hacerlo de lado o boca arriba.

Inmovilidad nocturna: El pasar horas con la misma posición al dormir favorece la rigidez.

Colchón inadecuado: Por lo que se recomienda escoger uno que tenga firmeza media.

¿Cómo prevenir las molestias en la espalda?

Mayo Clinic detalla que, para prevenir el dolor de espalda, pequeños cambios en nuestra vida cotidiana harán un importante efecto en el cuidado de tu columna. Por lo que debemos hacer lo siguiente:

