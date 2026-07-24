Cómo evitar las pantallas en los niños estas vacaciones; 4 estrategias para padres que trabajan en casa
Los especialistas recomiendan una serie de consejos para que puedan desarrollarse socicalmente.
Hasta el próximo 31 de agosto, muchos niños continuarán disfrutando de las vacaciones de invierno, y uno de los desafíos más complejos que tienen los padres es poder mantenerlos entretenidos en estos meses. Si bien muchos disfrutarán de la alberca y otras actividades al aire libre, hay quienes pasarán mucho tiempo frente a las pantallas, ya sea de un móvil, como de un ordenador, consola o tableta. Para poder evitar esto y lograr que trabajen en casa, te compartiremos 4 estrategias que podrás llevar adelante.
No hay dudas que la tecnología tiene importantes ventajas y permite mantenernos conectados en todo momento; pero también implica una serie de desafíos, especialmente para los más pequeños, los que prefieren estar un tiempo frente a las pantallas y no de hacer otro tipo de actividades. Durante las vacaciones de verano esto aumenta, y es que los niños pasarán más tiempo libre lejos de la escuela y son los padres los que deben prestar atención a esto.
De acuerdo al estudio de muchos especialistas, aseguran que el monitoreo constante del contenido digital es fundamental para evitar afecciones en el desarrollo cognitivo y social de los menores durante las vacaciones y que el exceso de pantallas desplaza a actividades importantes cono la lectura, el deporte, la interacción social directa. Estos son factores claves para que el niño pueda desarrollar habilidades emocionales durante la infancia.
Quién recomendó estas estrategias
Es por este motivo que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la guía especializada en crianza, es fundamental reducir el tiempo frente a la pantalla, por lo que hay cuatro estrategias que los adultos deben aplicar para que puedan desarrollar las habilidades emocionales.
4 estrategias para evitar que el niño se vuelva adicto a las pantallas
- Establecer un calendario visual de actividades: UNICEF recomienda crear un horario estructurado lo que brindará certeza a los niños disminuyendo la ansiedad por el uso de dispositivos
- Fomentar el juego al aire libre y la actividad física: según algunos especialistas, la exposición a la luz solar y el movimiento corporal regularán el estado de ánimo y el sueño; reduciendo la necesidad de buscar estímulos digitales
- Crear estaciones de juego autónomo: se recomienda disponer de cajas temáticas con materiales de arte, rompecabezas o bloques de construcción permitiendo que los menores exploren su creatividad de forma independiente
- Pactar zonas y horarios libres de tecnología: según los lineamientos sanitarios de UNICEF, hay que definir espacios de la casa donde no se puedan usar los dispositivos