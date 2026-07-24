Cómo evitar las pantallas en los niños estas vacaciones; 4 estrategias para padres que trabajan en casa

Hasta el próximo 31 de agosto, muchos niños continuarán disfrutando de las vacaciones de invierno, y uno de los desafíos más complejos que tienen los padres es poder mantenerlos entretenidos en estos meses. Si bien muchos disfrutarán de la alberca y otras actividades al aire libre, hay quienes pasarán mucho tiempo frente a las pantallas, ya sea de un móvil, como de un ordenador, consola o tableta. Para poder evitar esto y lograr que trabajen en casa, te compartiremos 4 estrategias que podrás llevar adelante.

No hay dudas que la tecnología tiene importantes ventajas y permite mantenernos conectados en todo momento; pero también implica una serie de desafíos, especialmente para los más pequeños, los que prefieren estar un tiempo frente a las pantallas y no de hacer otro tipo de actividades. Durante las vacaciones de verano esto aumenta, y es que los niños pasarán más tiempo libre lejos de la escuela y son los padres los que deben prestar atención a esto.

De acuerdo al estudio de muchos especialistas, aseguran que el monitoreo constante del contenido digital es fundamental para evitar afecciones en el desarrollo cognitivo y social de los menores durante las vacaciones y que el exceso de pantallas desplaza a actividades importantes cono la lectura, el deporte, la interacción social directa. Estos son factores claves para que el niño pueda desarrollar habilidades emocionales durante la infancia.

Quién recomendó estas estrategias

Es por este motivo que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la guía especializada en crianza, es fundamental reducir el tiempo frente a la pantalla, por lo que hay cuatro estrategias que los adultos deben aplicar para que puedan desarrollar las habilidades emocionales.

4 estrategias para evitar que el niño se vuelva adicto a las pantallas