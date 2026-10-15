3 mascarillas naturales para piel grasa

Las mascarillas son muy importantes para el cuidado de la piel debido a que permiten poder brindarle a la piel los activos que necesita para lucir de la mejor manera. Si tienes la piel grasa no puedes usar cualquier producto, sino uno específico.

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Cada vez hay más productos destinados al cuidado de la piel, pero se debe usar aquellos que sean compatibles con nuestro rostro, es por esto que te vamos a contar sobre las 3 mascarillas naturales para la piel grasa.

¿Cuáles son las mejores mascarillas naturales para piel grasa?

Mascarilla de arcilla verde y agua de rosas

La arcilla verde se caracteriza por ser uno de los ingredientes naturales que puede absorber el exceso de grasa y limpia la piel a fondo. Para formar esta mascarilla vas a necesitar 1 cucharada de arcilla verde en polvo y y 1 o 2 cucharadas de agua de rosas (o agua purificada).

Tienes que mezclar los ingredientes en un recipiente que no sea de metal ya que este altera las propiedades de la arcilla. Tienes que obtener una pasta uniforme. A la hora de aplicarla lo debes hacer sobre el rostro limpio y debes dejar actuar de 10 a 15 minutos. Retírala con agua tibia antes de que se seque por completo para evitar que reseque demasiado la piel.

Mascarilla de avena, yogur natural y limón

Otra mascarilla que funciona muy bien es la de avena porque absorbe el exceso de sebo y calma la piel. Además, al agregarle el ácido láctico del yogur limpia los poros y el limón actúa como un potente astringente natural.

Para elaborarla debes utilizar 2 cucharadas de avena molida, 1 cucharada de yogur natural (sin azúcar) y unas gotas de jugo de limón fresco. Mezcla todo en un recipiente hasta obtener una pasta homogénea. Aplícala sobre el rostro y déjala actuar por 15 minutos. Enjuaga con abundante agua fresca.

Un dato no menor es que el limón es fotosensible por lo que debes usar la mascarilla solo de noche y al día siguiente usar protector solar.

Mascarilla de clara de huevo y miel

Por último, tenemos esta mascarilla que contiene clara de huevo que ayuda a tensar la piel y reduce visualmente el tamaño de los poros dilatados, mientras que la miel aporta propiedades antibacterianas que previenen la aparición de granitos sin resecar.

|Foto de Sora Shimazaki en Pexels

A la hora de elaborarlo necesitas 1 clara de huevo y 1 cucharada de miel orgánica. Tienes que batir ligeramente la clara de huevo hasta que espume un poco y luego añade la miel, mezclando bien ambos ingredientes.

Para aplicarla debes utilizar una brocha o los dedos limpios. Deja que actúe unos 15 minutos o hasta que la piel esté tensa. Retira con agua tibia.